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▲鹿特丹愛樂銅管樂於中山大學演出。（圖／衛武營提供）

隨著「映象荷蘭」拉哈夫．沙尼＆鹿特丹愛樂管絃樂團（Lahav SHANI & Rotterdam Philharmonic Orchestra）第三度訪臺，為延續雙港灣城市多年來的深厚情誼，攜手衛武營打造一系列深耕教育的周邊活動。樂團成員們不僅將帶來音樂廳內的頂尖演出，更主動走出廳院，透過校園推廣音樂會、大師班以及充滿驚喜的公共鋼琴快閃，與青年學子及廣大市民展開零距離的音樂對話。《自由狂想》鹿特丹愛樂銅管樂團音樂會於11日登場，由衛武營主辦，國立中山大學協辦。具備指揮家與鋼琴家雙重身分的沙尼親自擔綱指揮及鋼琴演奏，與鹿特丹愛樂的銅管聲部音樂家共同呈現 20 世紀美國經典曲目。包含柯普蘭（Aaron COPLAND）經典的《平凡人的號角》，以及伯恩斯坦（Leonard BERNSTEIN）、蓋希文（George GERSHWIN）等人的作品，展現銅管樂器從莊嚴燦爛到自由搖擺的多樣面貌。這場演出特別提供席次予衛武營青年卡會員與青年學子，包含9所高雄、屏東國中、國小師生，以及中山大學師生樂迷與音樂系師生，現場約千名師生得以近距離聆聽鹿特丹愛樂銅管樂團的精湛技藝與合奏魅力，實踐藝術與學術場域的深度連結。國立中山大學表示，很榮幸成為衛武營首次邀請國際級樂團精選曲目進駐校園的重要合作夥伴。此次活動不僅為校園帶來世界級藝文饗宴，也彰顯中山大學長期深耕藝術人文與國際文化交流的非凡意義。代表本校出席音樂會的副校長兼代理醫學院院長許博欽教授表示，中山大學坐落於高雄哈瑪星，肩負連結港灣城市文化與國際交流的重要使命。此次鹿特丹愛樂來訪，象徵「哈瑪星的珍珠」與「鹿特丹的瑰寶」透過音樂相遇，不僅深化兩座港灣城市的文化連結，也展現學術與藝術交流的重要價值。除了校園推廣演出，人才培育亦是此次交流的核心亮點。衛武營規劃兩場大師班聚焦長笛與長號與愛樂者進行深度對談。6/11晚間由長笛首席 Juliette HUREL 於衛武營排練室親自指導；6/13下午則將由長號首席 Pierre VOLDERS 協同Remko DE JAGER 與 Jeffrey KANT於高雄譜集共同授課。系列活動的另一焦點，是將藝術帶入公共空間的驚喜安排，6/13 16:30，衛武營演講廳將重磅推出首席指揮拉哈夫．沙尼紀錄片《Be in the Moment》全球首映，帶領樂迷一窺沙尼與鹿特丹愛樂十年的合作歷程。緊接著在同日18:30，衛武營公共鋼琴區將迎來短暫而精采的快閃演出，沙尼和國際知名臺灣小提琴家黃俊文將於演出前空檔驚喜現身。鹿特丹愛樂管絃樂團第三度造訪，將帶來3場風格與卡司截然不同的音樂饗宴。首夜6/12邀請到臺灣抒情女高音蕭涵擔綱獨唱；6/13將由首席指揮拉哈夫．沙尼展現其標誌性的「自彈自指」全能魅力；6/14則由臺灣小提琴家黃俊文壓軸獻藝。透過連續三天不同卡司與曲目的精心策劃，期盼讓南臺灣觀眾全面感受樂團多元的藝術爆發力與深厚底蘊。目前三場演出席次所剩不多，更多節目資訊及購票請洽衛武營官網或 OPENTIX 購票系統。