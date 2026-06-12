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台股在2週內暴跌又飆漲，許多人都在這波中獲利，不過其實玩股票必須很小心，否則會血本無歸，許多藝人也都對股市小有研究，洪都拉斯就曾在節目中分享，自己剛退伍時，看同年齡的同事靠股票賺錢還能開名車，讓他也跟著開始玩股票，賺到一點錢後野心變大，竟聽信小道消息，把房子拿去抵押買了500張的銀行股，當時10幾塊錢的股票，在他買了之後一路跌到6塊，他跟老婆每天失眠，好在最後有漲回來，還賺了一倍，不過經此一遭，洪都拉斯也提醒大家，千萬不要學他這種做法。洪都拉斯曾在《我愛小明星大跟班》中分享，民國70幾年他剛退伍時到電視台工作，看到年紀和他相仿的同事，竟然可以開飛雅特跑車，原來對方很早就進入股票市場，而當時正處於經濟起飛時期，隨便買隨便賺，洪都拉斯說，他那時候買了一張70幾塊的茂矽，後來漲到150幾塊，吃到一點甜頭後，開始自詡是財經專家。有次洪都拉斯聽朋友說，一檔銀行股將來會暴漲，他一看才10幾塊錢，好像可以買，接著又聽到小道消息說，那家銀行會被另一家收購，他一聽貪念就來了，「我們勇氣是足的，但是存款不足，我們就來找另一個人補足勇氣，就是我老婆！」夫妻倆竟拿唯一的房子去抵押，買了500張股票，洪都拉斯當時心想，下半輩子就靠這張股票了，結果沒想到買完一個月後，股票開始從10塊開始往下走，一路跌到6塊，他跟老婆每天都失眠，甚至還去找算命師問什麼時候可以解套。好在經過半年，銀行確實被合併，還一路漲到20塊，粗估500萬元瞬間變成1000萬元，不過洪都拉斯也提醒，「這種投資方法是錯的！」要大家千萬別學他。