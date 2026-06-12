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隨著大聯盟交易截止日（Trade Deadline）逐步逼近，交易市場上的風吹草動已成為各隊補強的攻防焦點。目前在美聯東區戰績低迷、處於墊底狀態的波士頓紅襪隊，陣中38歲的古巴「火球男」終結者查普曼（Aroldis Chapman）因表現形同回春，成為交易市場上最炙手可熱的後援左投。外界點名急需補強牛棚戰力的紐約洋基隊，有意迎回這位功勳舊將，不過查普曼近日受訪時卻公開撂下狠話，直言若要他重返紐約，洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）必須先向他道歉。查普曼曾在2016年至2022年間效力洋基長達7個賽季，期間為條紋軍鎮守最後防線，累積摘下146次救援成功，並3度入選明星賽。然而，雙方在2022年底的離隊結局卻鬧得極其不愉快。當時查普曼狀態下滑，防禦率暴漲至4.46，隨後更因刺青引發左腿嚴重感染，將終結者大位讓給了霍姆斯（Clay Holmes）。最關鍵的導火線發生在美聯分區系列賽前，查普曼因缺席了球隊的強制練球，遭球團直接排除在季後賽名單之外，當時洋基總管凱許曼更公開指控他違反球隊規定、不服從指示。事隔多年，查普曼對此依舊耿耿於懷。他強調自己當時早就獲得球隊允許前往邁阿密，並非擅自離隊。對於重返洋基的傳聞，查普曼直言：「事情過去了就是過去了，但如果真的有機會重回紐約，我認為球團那邊應該要有人先向我道歉。」當記者追問口中的「那個人」是否就是指總管凱許曼時，他毫不猶豫地給出肯定答覆：「沒錯。」儘管紅襪隊本季戰績在強敵環伺的美東墊底，與分區龍頭光芒隊有著13.5場的巨大勝差，但查普曼在投手丘上的統治力卻完全不減當年。。若從他加盟紅襪以來的數據來看，累積87場出賽繳出1.00防禦率、45次救援成功與111次三振，無疑是全聯盟最具壓制力的後援神兵。查普曼目前與紅襪握有一年1,330萬美元的合約，合約中附帶若本季投滿40局並通過季後體檢，就能自動觸發2027年1,300萬美元的球隊選項。美國媒體《ESPN》指出，世仇洋基與紅襪在歷史上極少進行季中交易，紅襪若決定賣掉查普曼，原則上不太可能資敵同分區的死對頭；但如果洋基真的帶著誠意與籌碼前來敲門，查普曼坦言自己沒有交易否決權，去留全憑球團安排。面對每天在社群媒體與新聞上鋪天蓋地的交易傳聞，查普曼表示自己無法控制這些流言，目前只能屏蔽雜音，專注在場上履行終結者的職責。他也抱持開放態度透露，若命運真讓他再次回到紐約，他首先必須和球隊、教練團坐下來好好談談，傾聽彼此的想法，再看看未來會發生什麼事。