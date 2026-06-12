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▲BIGBANG宣布高雄場開唱時間後，房價被捕捉迅速暴漲。（圖／翻攝自大聲IG@d_lable_official）

韓國男團BIGBANG今年將迎來出道20周年，昨日他們也宣布將開啟世界巡迴演唱會，不只在今年10月10日、11日登上台北大巨蛋，還將於明年2月27日、28日前進高雄國家體育場開唱，共開4場讓粉絲都超期待。不過沒想到高雄場才剛宣布，飯店、旅館房價就已開始大暴漲，4人房從原本的5000元左右變成超過9000元，一晚逼近萬元，讓粉絲都超傻眼，還有人提到BIGBANG高雄開唱時間還剛好是228連假，房價更是會飆漲。BIGBANG官宣高雄場的開唱時間後，有粉絲火速到訂房平台準備預訂住宿，沒想到一看2月27日的兩人房已變成4000～5000元左右，而且不只非常難訂，價格還不斷跳動，4人房一晚還從原本的5000元左右變成超過9000元，讓粉絲質疑是趁機加價，紛紛喊話要跟高雄市政府檢舉。有粉絲指出當天除了BIGBANG演唱會外，還撞了228連假，房價更是會上漲，哀號表示：「包車當天來回比在那邊耗時還要划算」、「遇到連假飯店房價會比較貴，遇到BIGBANG演唱會房價再往上。」不過還有幸運訂到房的粉絲，發現之後又突然被取消，對此有網友出面解釋，認為可能是平台一下收到大量訂單，業者來不及鎖房，但也有人認為是想先取消，之後在漲價，各種猜測不斷。事實上，隊長GD在這兩年不斷透露團體將回歸，讓粉絲都既期待又怕受傷害。而10日終於搶先宣布將於8月21日至8月23日在首爾高陽體育場開唱，讓許多粉絲直呼終於等到了。沒想到BIGBANG昨日又加碼宣布海外巡演場次與地點，其中台灣場將在10月10日、11日於台北大巨蛋舉行，還有明年的2月27日、28日將南下高雄世運，雖然時間還有很久，但等待已久的粉絲，已經開始摩拳擦掌準備搶票大戰。