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▲韓國隊在先失一球的劣勢下，由替補上場的吳賢揆（Oh Hyeon-gyu）在比賽尾聲攻入致勝球，助球隊以2：1逆轉勝出。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界盃足球賽A組首輪賽事，韓國隊在落後一球的情況下上演驚天逆轉，靠著黃仁範與吳賢揆下半場連進兩球，以2：1擊敗捷克，拿下睽違16年的世界盃首戰勝利。這場熱血沸騰的逆轉秀不僅讓韓國球迷陷入瘋狂，就連演藝圈知名的「足球狂粉」、男團HighLight隊長尹斗俊也激動到在直播當場落淚，相關片段隨後在社群平台瘋傳，讓許多韓國網友笑噴直呼：「每到世界盃就會跟著一起爆紅的男人。」尹斗俊於今日透過Highlight官方YouTube頻道開啟直播，與粉絲們一起同步觀看這場引人注目的韓捷大戰。從開賽前他就難掩興奮地與網友瘋狂互動，隨著比賽進入下半場，韓國隊先是落後，再靠著黃仁範追平，賽況緊繃到最高點。當下半場第80分鐘，替補上陣的小將吳賢揆接到妙傳、在禁區冷靜破門完成驚天大逆轉時，尹斗俊再也壓抑不住情緒，整個人從椅子上猛然彈起、瘋狂歡呼：「就是這個！吳賢揆！！！！吳賢揆真的太棒了！」看著韓國隊死守勝果，尹斗俊隨後直接紅了眼眶，嘴裡不斷重複「謝謝、真的太感謝了」，甚至默默抽出衛生紙開始擦眼淚，哽咽笑說：「真的要流眼淚了……這是夢嗎？我們真的逆轉勝了嗎？這好像是我辦完演唱會之後，第一次流下眼淚。」尹斗俊超瘋狂且真誠的追星反應，讓在線觀看的粉絲全笑噴，並隨即被各大論壇與社群平台轉載，登上熱門話題，網友紛紛湧入留言：「到底多愛足球哈哈哈哈」、「感覺可以上場踢了」、「每到世界盃就會跟著一起爆紅的男人」、「真的是要瘋了」比賽結束後，逐漸平復情緒的尹斗俊開始對這場比賽進行了犀利的講評。他指出：「這場比賽捷克隊的球員身體看起來有些沉重，反觀我們韓國隊的選手，表現比我預想的還要好太多了。每個人都拼了命在奔跑，看完心情真的太好了。」而被問到心目中的單場最優秀球員（MVP）時，尹斗俊毫不猶豫點名了全場貢獻一傳一射的中場靈魂黃仁範：「我今天心目中的MVP絕對是黃仁範。他不僅進球漂亮，整場比賽的中場節奏與主導權都被他完美掌控。」隨後他也搞笑稱讚了門將金承奎在傷停補時階段的關鍵神撲，搞笑歪樓大喊：「金承奎也表現得太好了。大家剛剛有看到嗎？他根本是用氣功把球擋出去的吧！」 逗趣發言再度逗樂全場。