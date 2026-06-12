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▲傅子純遺孀跟亡夫喊話，要對方頭七不准再去看別人、記得回家看看狗兒子、狗女兒。（圖／記者趙文彬攝）

▲傅子純遺孀（左）多次發文思念亡夫，讓外界感到心疼。（圖／翻攝自臉書）

八點檔一哥傅子純7日因為急性白血病（急性血癌）併發肺炎、敗血症驟逝，享年46歲，13日為他的頭七，遺孀Corrinna透露，一打開冰箱的門，看見貼心的傅子純削好一袋袋的芒果，讓她心碎地說：「老公我好想你，真的好想你...」今天上午，Corrinna在私人臉書發文：「從事情發生至今天下雨不斷，真是符合你的『雨男』稱號...」並表示傅子純藝人好友錢君仲、阿竿（阿甘）兩對夫妻不放心，每天接送且一路陪著她，還有其他親友的陪伴，讓她真的很感謝，「很抱歉讓大家擔心了！」Corrinna說，最貼心的老公在冰箱裡放著一袋袋削好的芒果，還知道她不懂澆花，讓老天一直下雨，「老公我好想你，真的好想你，約定好的要找到彼此」，字字句句讓外人讀到為之鼻酸，親友和網友紛紛留言安慰，「親愛的，加油，要好好照顧自己」、「放聲大哭我們陪著你」、「妳已經很棒很勇敢，相信天上的老公一定有看到。」傅子純的靈堂已經設置完畢，家屬透過經紀公司懇求外界給予親友空間，靈堂不對外開放，僅供至親好友前往弔唁，粉絲追悼會將擇期舉辦，傅子純的星友翁家明、兵家綺、梁佑南、顏曉筠、李千娜、高欣欣、方馨、廖家儀、黃少谷、勇兔、林玟誼、米可白、胡嘉愛、王燦、徐千京、藍葦華、曾子益、蔡昌憲、何豪傑、楊皓崴等人，近日都親自前往靈堂捻香，送傅子純最後一程。