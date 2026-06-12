《戰鬥陀螺X》（BEYBLADE X）熱潮持續延燒，準備前往日本的玩家注意了！官方今（12）日起至6月21日在東京澀谷舉辦「BEYBLADE X POP UP SHOP in 東京動畫中心」PART 2，現場除了多款限定商品外，更將販售超人氣限定陀螺「BX-00 鈷藍飛龍（Cobalt Dragoon）2-60C 金屬塗裝黑色版」。原本就擁有高人氣的左旋攻擊型陀螺，在換上全黑金屬塗裝後展現截然不同的霸氣風格，被玩家稱為「限定黑龍」。活動現場同步設置展示區與自由對戰空間，以下將整理限定周邊及入場方式。
黑龍售價約500元台幣 透明黑握把同步開賣
本次活動最受矚目的兩款限定商品，分別為「BX-00 鈷藍飛龍2-60C 金屬塗裝黑色版」與「BX-00 活動限定訂製握把透明黑色版」。其中「限定黑龍」售價2420日圓（約新台幣508元），每筆交易限購1件；另一款「限定握把」，採用透明黑色外觀搭配綠色細節設計，售價1200日圓（約新台幣252元）。
除了限定陀螺與握把之外，官方也同步復刻先前人氣活動「BEYBLADE PARK」系列周邊，包括A3主視覺極光海報、貼紙收藏盲盒與壓克力徽章等商品。其中海報售價5500日圓（約新台幣1155元），貼紙盲盒售價550日圓（約新台幣116元），壓克力徽章則為660日圓（約新台幣139元）。
除了收藏商品之外，本次快閃店也推出多款BEYBLADE PARK服飾周邊，包括大剪影T恤（4950日圓，約新台幣1040元）、兒童版超大T恤（4400日圓，約新台幣924元）、長袖T恤（5500日圓，約新台幣1155元）與帽子（4950日圓，約新台幣1040元）等商品。其中售價8800日圓（約新台幣1848元）的超大號帽T，則成為本次快閃店價格最高的服飾商品。
延續BEYBLADE PARK企劃 現場開放自由對戰
本次「BEYBLADE X POP UP SHOP」為東京動畫中心推出的第二檔期活動，延續先前「BEYBLADE PARK」企劃內容，不僅帶回多款人氣周邊商品，也將現場打造為玩家交流空間。除了商品販售之外，活動期間也設有自由對戰區與展示空間，讓玩家能實際體驗《戰鬥陀螺X》招牌的高速衝撞系統，就算是尚未接觸過《戰鬥陀螺X》的遊客，也能透過現場展示內容進一步了解這款近年席捲全球的玩具IP魅力。
值得注意的是，本次活動展區雖然免費開放參觀，但商品販售區採CloudPass預約制度管理。官方表示，6月12日至6月21日期間，僅限事先取得預約資格的玩家進入商品區購物，每次入場僅能購買一次，且不得重複入場。若抽選結束後仍有剩餘名額，官方將視情況改採先到先得方式發放編號入場券。
不過每位玩家每日僅能申請一個時段，且需依照票券指定時間入場。至於展示區與自由對戰區則不需預約，玩家可免費入場體驗及對戰。隨著《戰鬥陀螺X》熱度持續攀升，不少限定商品往往開賣後迅速售罄。對於近期有計畫前往日本旅遊的玩家而言，若想入手限定黑龍或收藏周邊，不妨把這場活動列入行程之中。
🟡「 BEYBLADE X POP UP SHOP in 東京動畫中心」PART 2 活動資訊
📌日期：2026年6月12日至6月21日
📌地點：東京動畫中心（東京澀谷）
📌時間：11:00～19:00
📌展示區：免費入場
📌商品區：需事先透過 CloudPass 預約
📌現場設有自由對戰區與拍照空間
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本次活動最受矚目的兩款限定商品，分別為「BX-00 鈷藍飛龍2-60C 金屬塗裝黑色版」與「BX-00 活動限定訂製握把透明黑色版」。其中「限定黑龍」售價2420日圓（約新台幣508元），每筆交易限購1件；另一款「限定握把」，採用透明黑色外觀搭配綠色細節設計，售價1200日圓（約新台幣252元）。
除了限定陀螺與握把之外，官方也同步復刻先前人氣活動「BEYBLADE PARK」系列周邊，包括A3主視覺極光海報、貼紙收藏盲盒與壓克力徽章等商品。其中海報售價5500日圓（約新台幣1155元），貼紙盲盒售價550日圓（約新台幣116元），壓克力徽章則為660日圓（約新台幣139元）。
本次「BEYBLADE X POP UP SHOP」為東京動畫中心推出的第二檔期活動，延續先前「BEYBLADE PARK」企劃內容，不僅帶回多款人氣周邊商品，也將現場打造為玩家交流空間。除了商品販售之外，活動期間也設有自由對戰區與展示空間，讓玩家能實際體驗《戰鬥陀螺X》招牌的高速衝撞系統，就算是尚未接觸過《戰鬥陀螺X》的遊客，也能透過現場展示內容進一步了解這款近年席捲全球的玩具IP魅力。
值得注意的是，本次活動展區雖然免費開放參觀，但商品販售區採CloudPass預約制度管理。官方表示，6月12日至6月21日期間，僅限事先取得預約資格的玩家進入商品區購物，每次入場僅能購買一次，且不得重複入場。若抽選結束後仍有剩餘名額，官方將視情況改採先到先得方式發放編號入場券。
不過每位玩家每日僅能申請一個時段，且需依照票券指定時間入場。至於展示區與自由對戰區則不需預約，玩家可免費入場體驗及對戰。隨著《戰鬥陀螺X》熱度持續攀升，不少限定商品往往開賣後迅速售罄。對於近期有計畫前往日本旅遊的玩家而言，若想入手限定黑龍或收藏周邊，不妨把這場活動列入行程之中。
📌日期：2026年6月12日至6月21日
📌地點：東京動畫中心（東京澀谷）
📌時間：11:00～19:00
📌展示區：免費入場
📌商品區：需事先透過 CloudPass 預約
📌現場設有自由對戰區與拍照空間