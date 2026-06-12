我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金武烈因為主演《鐵拳教育》大爆紅。（圖／Netflix）

Netflix《鐵拳教育》上線後橫掃各國排行榜冠軍，也讓當年選角風波再度受到關注，其實，但由於原著漫畫涉及種族歧視、性別爭議與暴力內容，金南佶最終選擇退出。金武烈今（12）日接受韓媒被問到此事，表示並不在意，因為自己很多時候也都不是劇組的第一順位人選，還曾被排在第四名過，但金南佶因拒演成為話讓，金武烈也對此感到抱歉。《鐵拳教育》原著漫畫過去曾多次引發爭議，其中包括教師毆打女性主義者角色，以及涉及種族歧視言論等情節，一度遭北美平台下架，韓國也曾緊急休刊並刪除相關內容，這些爭議也成為當初選角過程中的最大阻力。而金南佶是《鐵拳教育》男主角的第一順位，但他在2024年宣傳其他作品時公開表示，如果一部作品可能讓許多人感到不舒服，那麼不參與或許才是更好的選擇，因此決定婉拒演出。之後導演洪鍾燦與製作團隊重新檢視劇本，刪除所有爭議橋段，並承諾以更負責任的角度重新詮釋作品，最終才讓《鐵拳教育》順利完成拍攝並與觀眾見面。談到原著爭議，金武烈一直都知道問題所在，「我不是不了解那些爭議，而是早就知道了，但最後還是由我自己做出選擇。」他認為演員最重要的責任不是辯解，而是透過作品說話，因此希望觀眾能從《鐵拳教育》本身感受到他的想法與真心。對於作品播出後獲得熱烈迴響，金武烈認為每位追劇的觀眾都有不同解讀，「10個人看會有10種《鐵拳教育》，1000個人看就會有1000種《鐵拳教育》。」所以無論稱讚還是批評，他都願意接受。至於外界一直討論自己是在金南佶拒演後才接下羅華振的角色，金武烈則笑說：「其實我人生裡很多作品都不是第一順位，第二、第三甚至第四順位的情況反而更多。」但近來因為金南佶的名字被提到太多次，反而讓他感到有些不好意思，也覺得很過意不去。金武烈認為選角更動本來就是影視圈常見的事，分享過去演出舞台劇時，同一個角色經常會由好幾位演員輪流詮釋，但觀眾往往都會認為自己看到的那位演員最適合那個角色，因為演員與觀眾一起經歷的時間與情感，才是最真實且獨一無二的珍貴存在。