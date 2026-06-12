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隨身小風扇放託運慘卡關

▲炎夏出國必備的手持風扇因內建鋰電池「禁止託運」，達人提醒務必將風扇放進隨身包包內手提登機，避免通關時卡關。（圖／486團購提供）

行動電源標示磨損當場沒收

無線離子夾不可拆秒變廢鐵

暑假出國旺季將至，手持隨身風扇等看似平常的隨身小物卻可能在安檢時讓你瞬間卡關！家電達人 486 先生指出，近期旅遊用品詢問度暴增，但不少民眾不熟航空法規，直到託運被攔下才發現帶不走，最慘只能在海關面前當場丟棄。達人特別盤點 3 大最常被拋棄的行李地雷，出國前務必自我體檢。炎夏出遊，人手一支的「手持隨身風扇」幾乎是抗暑標配。但 486 先生提醒，絕大多數的手持風扇都內建鋰電池，依規定「絕對不得放入託運行李」，一律只能放在隨身登機包中。許多旅客常順手丟進大行李箱，結果報到後被海關開箱檢查，不僅耽誤登機流程，還得在櫃檯前手忙腳亂找風扇，讓通關時間拉長。行動電源「」已是常識，但「」卻是常被忽略的沒收盲點！486 先生強調，各大航空公司對隨身行動電源都有嚴格容量限制。如果你的行動電源用久了，，安檢人員為了飛安考量，有權當場拒絕讓你帶上飛機，下場就是直接進安檢線的垃圾桶。女性旅客愛用的等美髮家電，也是行李陣亡的重災區。486 團購指出，傳統「插電式」美髮產品無論託運或隨身都沒問題；但如果是近年新寵「」產品，因內建鋰電池限制最嚴格。若產品為，只能當場丟棄；若電池可拆卸，則必須單獨取下隨身攜帶，主機空殼才可放行李箱託運。