我是廣告 請繼續往下閱讀

賴瑞隆領先擴大！柯志恩僅「不欣賞度」超車對手

柯志恩受「豬隊友」所害 賴瑞隆「神隊友」太強也不行

2026地方大選進入熱戰階段，《新台灣國策智庫》12日公布最新高雄市長選舉民調，結果顯示，民進黨參選人賴瑞隆遙遙領先國民黨參選人柯志恩，雙方差距達17.8個百分點；調查同時指出，在看好度、施政評價與政黨傾向上，綠營整體優勢明顯。對此，凱達格蘭基金會執行長陳致中分析，賴瑞隆的「神隊友」太亮眼，反而蓋過自身焦點，而柯志恩則是被「豬隊友」拖累。民調顯示，在市長支持度部分，賴瑞隆以46.2%的支持度，大幅領先柯志恩28.4%，未表態者25.4%。若進一步觀察當選看好度，賴瑞隆以53.6%支持度，狠甩柯志恩的25.3%，未表態者為21.1%。欣賞度方面，賴瑞隆為44.8%，柯志恩為35.2%；至於不欣賞度，柯志恩則以38.6%，高於賴瑞隆的26.1%，反映兩人社會觀感存在落差。由於兩人均為現任立委，民調亦納入問政滿意度比較，結果顯示，賴瑞隆問政滿意度為48%，柯志恩則為32.4%，差距明顯。政黨傾向方面，高雄市民有45.7%支持民進黨，15.5%支持國民黨，7.9%支持民眾黨，另有13.8%不支持任何政黨，顯示綠營在基本盤上仍具明顯優勢。此外，現任市長陳其邁施政滿意度高達76.2%，成為綠營在高雄的重要加分因素；中央層級部分，總統賴清德滿意度為55.6%，行政院長卓榮泰為50.5%，整體維持過半支持。民調也顯示，高雄市民對國民黨主席鄭麗文的滿意度為23.9%，不滿意度則高達58.4%，呈現明顯負面評價，成為藍營在地方選戰中的外溢壓力來源之一。長年活躍於高雄的陳致中在分析選情時，以「隊友論」形容兩人處境，柯志恩面臨的是「豬隊友」拖累，舉凡黨主席鄭麗文親中態度、藍委馬文君大砍潛艦預算，對在地台船員工影響甚巨，都將連帶影響高雄選情。他更是斷言，柯志恩若以政黨對決「穩輸的」，現階段要極力抹去國民黨色彩。至於賴瑞隆的「神隊友」太多也成阻礙，陳致中提醒，雖然目前民調屬於領先，但應該要「多一點自己，少一點隊友」，否則恐被陳其邁的「隊友光環」給狠狠壓過。他也建議賴瑞隆，應在選戰後期「強化個人敘事」，多點感性表現去凸顯真性情的一面，設法走出自己的路。本次民調由凱達格蘭基金會出資，由《新台灣國策智庫》委託趨勢民調執行，調查時間為2026年6月9日至6月10日晚間，針對戶籍設於高雄市、年滿20歲以上的民眾進行電話訪問，有效樣本1,094份，在95%信心水準下，抽樣誤差為±2.96個百分點。