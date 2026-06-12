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▲一年一度的世界盃足球賽即將開打，球迷將能再次看到C羅、梅西、內馬爾等好手在此舞台上表演。（圖／取自FIFA World Cup X）

2026世界盃6/13加拿大VS波赫賽事基本資訊

賽事項目 詳細資訊 對賽組合 加拿大（Canada）VS 波士尼亞與赫塞哥維納（Bosnia and Herzegovina） 比賽分組 世界盃分組賽B組 比賽時間 2026年6月13日（週六）凌晨03:00（台灣時間） 比賽地點 加拿大多倫多體育場（Toronto Stadium / BMO Field） 主裁判 泰歐（Facundo Tello，阿根廷籍） VAR裁判 馬斯特蘭傑洛（Hernan Mastrangelo，阿根廷籍）

加拿大VS波赫戰力分析

▲頭號球星兼隊長戴維斯（Alphonso Davies）因大腿後側肌群拉傷，極有可能缺席這場揭幕戰。（圖／美聯社／達志影像）

▲波赫傳奇隊長、高齡40歲的前鋒哲科（Edin Džeko）在此前因肩傷缺席訓練，本場能否先發或上陣存在嚴重懸念。（圖／美聯社／達志影像）

加拿大VS波赫預計先發名單與傷兵

加拿大VS波赫之戰結果預測與投注分析

2026世界盃加拿大國家隊球員名單

2026世界盃波赫國家隊球員名單

▲世界盃賽事已於6/12日正式開打。（圖／取自FIFA WORLD CUP）

2026世界盃B組賽程表

輪次 日期（台灣時間） 時間 對戰組合 比賽球場／城市 第1輪 6月13日（六） 凌晨03：00 加拿大vs波赫 BMO球場／多倫多 6月14日（日） 凌晨03：00 卡達vs瑞士 利惠體育場／舊金山 第2輪 6月19日（五） 凌晨03：00 瑞士vs波赫 SoFi體育場／洛杉磯 6月19日（五） 早上06：00 加拿大vs卡達 英屬哥倫比亞體育館／溫哥華 第3輪 6月25日（四） 凌晨03：00 瑞士vs加拿大 英屬哥倫比亞體育館／溫哥華 6月25日（四） 凌晨03：00 波赫vs卡達 流明球場／西雅圖

台灣2026世界盃轉播平台總整理

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▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

2026年美加墨世界盃B組焦點戰役即將引爆！主辦國之一的加拿大將在台灣時間6月13日凌晨3點，坐鎮多倫多BMO球場迎戰歐洲勁旅波士尼亞與赫塞哥維納（以下簡稱波赫）。這不僅是兩國在國際賽史上的首次對決，更具備深刻的歷史意義——這是加拿大國土上舉辦的第一場男子世界盃決賽圈賽事。《NOWNEWS》以下為讀者整理這場A組強強對決的戰力分析、預測首發名單及轉播資訊「懶人包」。先前在1986年與2022年世界盃，加拿大遭遇小組賽6連敗。如今頂著地主光環的「楓葉軍團」，將在多倫多力拼歷史性的世界盃首勝；而透過附加賽接連氣走威爾斯與義大利的波赫，也誓言要扮演派對破壞者。加拿大在總教練馬許（Jesse Marsch）執教下，已建立起承襲自紅牛體系的高難度前場逼搶與快速反擊（4-2-3-1陣型）。加拿大在多倫多堪稱不可戰勝，在過去28場地主賽事中，交出18勝9和1敗的恐怖數據。📍利多：主力前鋒戴維（Jonathan David）本季在義甲尤文圖斯狀態火熱，目前國家隊生涯已累積39球，距離40球大關僅一步之遙。📍利空：頭號球星兼隊長戴維斯（Alphonso Davies）因大腿後側肌群拉傷，極有可能缺席這場揭幕戰，這讓馬許在左路的進攻速度與突擊能力大打折扣。中後衛龐比托（Moïse Bombito）也因傷缺陣總教練巴爾巴雷茲（Sergej Barbarez）帶領的波赫展現出驚人的防守韌性，附加賽全靠點球大戰硬生生淘汰歐洲強權義大利。波赫近期在正式競技賽事中維持強大對抗性，且全隊戰術執行力極高。📍利多：門將瓦西里（Nikola Vasilj）在資格賽打滿10場960分鐘，並在點球大戰撲出關鍵點球，是球隊最堅實的後盾。📍利空：傳奇隊長、高齡40歲的前鋒哲科（Edin Džeko）在此前因肩傷缺席訓練，本場能否先發或上陣存在嚴重懸念，這恐讓波赫前場失去最重要的進攻支點。門將：克雷波（Maxime Crépeau）後衛：強斯頓（Alistair Johnston）、迪富熱羅勒（Luc De Fougerolles）、柯內留斯（Derek Cornelius）、萊利亞（Richie Laryea）中場：尤斯塔基奧（Stephen Eustaquio）、柯內（Ismaël Koné）、布坎南（Tajon Buchanan）、奧索里奧（Jonathan Osorio）、沙菲爾伯格（Jacob Shaffelburg）前鋒：戴維（Jonathan David）加拿大傷兵： 隊長兼核心左後衛阿方索戴維斯（Alphonso Davies）因大腿後側肌群拉傷，基本確定缺席首場對波赫的比賽。此外，主力後衛莫伊斯邦比托（Moïse Bombito）也因脛骨受傷無法上陣，這對傑西馬許的高強度壓迫防線是一大考驗。門將：瓦西里（Nikola Vasilj）後衛：代迪奇（Amar Dedic）、卡蒂奇（Nikola Katic）、哈濟卡杜尼奇（Dennis Hadzikadunic）、科拉希納茨（Sead Kolasinac）中場：哈濟亞梅托維奇（Amir Hadziahmetovic）、塔希洛維奇（Benjamin Tahirovic）、巴伊拉克塔雷維奇（Esmir Bajraktarevic）、吉戈維奇（Armin Gigovic）、德米羅維奇（Ermedin Demirovic）前鋒：哲科（Edin Džeko），若因傷無法先發則由巴茲達爾Samed Bazdar替代）波赫傷兵： 40歲的傳奇神鋒隊長哲科（Edin Džeko）在日前的訓練中肩部受傷，目前能否正選成疑。另一名主力前鋒哈里斯塔巴科維奇（Haris Tabaković）也因踝關節傷勢缺陣。根據大數據與超級電腦的賽前模擬，地主加拿大勝率達58.3%，波赫勝率則為20.0%，雙方踢和的機率為21.7%。在歐洲三大博彩公司（Betfred、Highbet、Parimatch）的現行賠率中，加拿大勝賠約為5/6，處於明確讓球方。鑑於兩隊都有核心進球球員受傷（阿方索戴維斯與艾丁哲科），且加拿大近期熱身賽出現多場0-0，波赫則習慣打出1-1的緊湊節奏，專家普遍預測本場比賽偏向防守戰，「總進球數小於2.5球（賠率約4/6）」「加拿大獨贏」是相對合理的預測方向。守門員：聖克萊爾（Dayne St. Clair）、克雷波（Maxime Crépeau）、古德曼（Owen Goodman）後衛：強斯頓（Alistair Johnston）、瓊斯（Alfie Jones）、迪富熱羅勒（Luc De Fougerolles）、華特曼（Joel Waterman）、柯內留斯（Derek Cornelius）、龐比托（Moïse Bombito）、戴維斯（Alphonso Davies）、萊利亞（Richie Laryea）中場：肖尼埃（Mathieu Choinière）、尤斯塔基奧（Stephen Eustaquio）、柯內（Ismaël Koné）、阿德梅（Ali Ahmed）、奧索里奧（Jonathan Osorio）、西古爾（Niko Sigur）、薩利巴（Nathan Saliba）前鋒：拉林（Cyle Larin）、戴維（Jonathan David）、米勒（Liam Millar）、奧盧瓦塞伊（Tani Oluwaseyi）、沙菲爾伯格（Jacob Shaffelburg）、布坎南（Tajon Buchanan）、普羅米斯·戴維（Promise David）守門員：瓦西里（Nikola Vasilj）、尤爾卡斯（Mladen Jurkas）、茲洛米斯利奇（Martin Zlomislic）後衛：穆亞基奇（Nihad Mujakic）、哈濟卡杜尼奇（Dennis Hadzikadunic）、穆哈雷莫維奇（Tarik Muharemovic）、科拉希納茨（Sead Kolasinac）、代迪奇（Amar Dedic）、卡蒂奇（Nikola Katic）、拉德爾季奇（Stjepan Radeljic）、切利克（Nidal Celik）中場：塔希洛維奇（Benjamin Tahirovic）、吉戈維奇（Armin Gigovic）、巴希奇（Ivan Basic）、蘇尼奇（Ivan Sunjic）、梅米奇（Amar Memic）、哈濟亞梅托維奇（Amir Hadziahmetovic）、布爾尼奇（Dzenis Burnic）、馬赫米奇（Ermin Mahmic）前鋒：巴茲達爾（Samed Bazdar）、德米羅維奇（Ermedin Demirovic）、哲科（Edin Džeko）、阿拉伊貝戈維奇（Kerim Alajbegovic）、巴伊拉克塔雷維奇（Esmir Bajraktarevic）、塔巴科維奇（Haris Tabakovic）、盧基奇（Jovo Lukic）