不少旅客到桃園機場搭機時，都曾搭過往返第一、第二航廈的航廈電車（Skytrain），無論是報到跑錯航廈，還是轉機趕時間，都曾是許多人依賴的重要交通工具。不過隨著第三航廈工程持續推進，桃園機場公司宣布，這項陪伴旅客超過20年的服務將於7月1日起正式停止營運，未來往返兩航廈的旅客，可改利用桃園捷運或24小時巡迴巴士。
陪伴旅客23年走入歷史！桃機航廈電車7月停駛：配合第三航廈工程
桃園機場公司今日透過臉書粉絲專頁「桃園國際機場 Taoyuan International Airport」發布公告指出，因應第三航廈串接工程需求，原本設置於管制區外、負責串聯第一與第二航廈的航廈電車，預計自7月1日起停止營運，且傳出未來不會復駛。管制區內的航廈電車則不受影響。
桃機表示，這項調整是配合整體建設規劃的一部分，也象徵機場邁向新階段的重要里程碑，「在此處寫下終章，是為了開啟更美好的篇章。」自7月1日起航廈電車停駛後，旅客將改以下兩種交通工具往返兩座航廈，可選擇機場捷運或24小時巡迴巴士，且皆無須額外付費。
第一、第二航廈間的航廈電車自2003年1月啟用至今，已服務超過23年。多年來不僅協助誤跑航廈的旅客快速移動，也讓轉機旅客能在有限時間內有效往返不同航廈，成為桃園機場極具代表性的交通設施之一。
消息曝光後，也讓不少搭機民眾感到不捨，「半夜很麻煩，巡迴巴士班次超少」、「機捷和巴士應該管制區內都沒辦法搭吧，以後轉機會不會很麻煩」、「好可惜，就真的結束了嗎」、「太可惜了，上個月搭的時候還有拿到橋梁類別的皮克敏，看來要成為絕響」。
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桃園機場公司今日透過臉書粉絲專頁「桃園國際機場 Taoyuan International Airport」發布公告指出，因應第三航廈串接工程需求，原本設置於管制區外、負責串聯第一與第二航廈的航廈電車，預計自7月1日起停止營運，且傳出未來不會復駛。管制區內的航廈電車則不受影響。
桃機表示，這項調整是配合整體建設規劃的一部分，也象徵機場邁向新階段的重要里程碑，「在此處寫下終章，是為了開啟更美好的篇章。」自7月1日起航廈電車停駛後，旅客將改以下兩種交通工具往返兩座航廈，可選擇機場捷運或24小時巡迴巴士，且皆無須額外付費。
消息曝光後，也讓不少搭機民眾感到不捨，「半夜很麻煩，巡迴巴士班次超少」、「機捷和巴士應該管制區內都沒辦法搭吧，以後轉機會不會很麻煩」、「好可惜，就真的結束了嗎」、「太可惜了，上個月搭的時候還有拿到橋梁類別的皮克敏，看來要成為絕響」。