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🟡本文重點摘要

📍2026世界盃6/13美國VS巴拉圭基本資訊

📍美國VS巴拉圭戰力焦點分析

📍美國VS巴拉圭預計先發名單與傷兵名單

📍美國VS巴拉圭之戰亮點與結果預測

📍2026世界盃美國國家隊球員名單

📍2026世界盃巴拉圭國家隊球員名單

📍2026世界盃D組賽程表

📍台灣2026世界盃轉播平台總整理

▲2026年世界盃火熱開打。（圖／翻攝自FIFA官網）

2026世界盃6/13美國VS巴拉圭基本資訊

美國VS巴拉圭戰力焦點分析

▲地主美國隊在迎接世界盃首戰前，主帥波切蒂諾（Mauricio Pochettino）的戰術陣型仍陷入舉棋不定的隱憂。（圖／美聯社／達志影像）

▲在這套高效的防守反擊體系中，效力英超的招牌球星阿米隆（Miguel Almiron）無疑是核心。（圖／美聯社／達志影像）

美國VS巴拉圭預計先發名單與傷兵名單

美國VS巴拉圭之戰亮點與結果預測





外界普遍看好美國隊能夠拿下勝利，但比賽過程可能不會很輕鬆。巴拉圭預計將以深度防守應戰，迫使美國隊必須依靠個人能力打破僵局，而這個關鍵時刻很可能來自普利西奇（Christian Pulisic）或巴洛根（Folarin Balogun）在下半場的發揮。 此外，SoFi球場主場球迷的助威也將成為美國隊的重要優勢。不過，美國隊後防線仍存在隱憂，若理查茲（Chris Richards）因傷缺陣，巴拉圭有機會利用身後空間製造威脅。若理查茲順利出賽，或由麥肯齊（Mark McKenzie）穩定頂替，美國隊仍有望以1：0驚險取勝。



此外，SoFi球場主場球迷的助威也將成為美國隊的重要優勢。不過，美國隊後防線仍存在隱憂，若理查茲（Chris Richards）因傷缺陣，巴拉圭有機會利用身後空間製造威脅。若理查茲順利出賽，或由麥肯齊（Mark McKenzie）穩定頂替，美國隊仍有望以1：0驚險取勝。 2026世界盃美國國家隊球員名單







GK（門將）：克里斯・布雷迪（Chris Brady／Chicago Fire）、馬特・弗里斯（Matt Freese／New York City FC）、馬特・特納（Matt Turner／New England Revolution） DF（後衛）：馬克斯・阿夫斯滕（Max Arfsten／Columbus Crew）、塞爾吉諾・德斯特（Sergiño Dest／PSV Eindhoven）、亞歷克斯・弗里曼（Alex Freeman／Villarreal）、馬克・麥肯齊（Mark McKenzie／Toulouse）、蒂姆・里姆（Tim Ream／Charlotte FC）、克里斯・理查茲（Chris Richards／Crystal Palace）、安東尼・羅賓森（Antonee Robinson／Fulham）、邁爾斯・羅賓遜（Miles Robinson／FC Cincinnati）、喬・斯卡利（Joe Scally／Borussia Mönchengladbach）、奧斯頓・特魯斯蒂（Auston Trusty／Celtic）



DF（後衛）：馬克斯・阿夫斯滕（Max Arfsten／Columbus Crew）、塞爾吉諾・德斯特（Sergiño Dest／PSV Eindhoven）、亞歷克斯・弗里曼（Alex Freeman／Villarreal）、馬克・麥肯齊（Mark McKenzie／Toulouse）、蒂姆・里姆（Tim Ream／Charlotte FC）、克里斯・理查茲（Chris Richards／Crystal Palace）、安東尼・羅賓森（Antonee Robinson／Fulham）、邁爾斯・羅賓遜（Miles Robinson／FC Cincinnati）、喬・斯卡利（Joe Scally／Borussia Mönchengladbach）、奧斯頓・特魯斯蒂（Auston Trusty／Celtic） MF（中場）：泰勒・亞當斯（Tyler Adams／AFC Bournemouth）、塞巴斯蒂安・貝赫塔爾（Sebastian Berhalter／Vancouver Whitecaps）、韋斯頓・麥肯尼（Weston McKennie／Juventus）、喬瓦尼・雷納（Gio Reyna／Borussia Mönchengladbach）、克里斯蒂安・羅爾丹（Cristian Roldan／Seattle Sounders）、馬利克・蒂爾曼（Malik Tillman／Bayer Leverkusen）



MF（中場）：泰勒・亞當斯（Tyler Adams／AFC Bournemouth）、塞巴斯蒂安・貝赫塔爾（Sebastian Berhalter／Vancouver Whitecaps）、韋斯頓・麥肯尼（Weston McKennie／Juventus）、喬瓦尼・雷納（Gio Reyna／Borussia Mönchengladbach）、克里斯蒂安・羅爾丹（Cristian Roldan／Seattle Sounders）、馬利克・蒂爾曼（Malik Tillman／Bayer Leverkusen） FW（前鋒）：布倫登・阿倫森（Brenden Aaronson／Leeds United）、福拉林・巴洛貢（Folarin Balogun／Monaco）、里卡多・佩皮（Ricardo Pepi／PSV Eindhoven）、克里斯蒂安・普利希奇（Christian Pulisic／AC Milan）、蒂姆・維阿（Tim Weah／Olympique Marseille）、哈吉・賴特（Haji Wright／Coventry City）、亞歷杭德羅・薩內賈斯（Alejandro Zendejas／Club América）



FW（前鋒）：布倫登・阿倫森（Brenden Aaronson／Leeds United）、福拉林・巴洛貢（Folarin Balogun／Monaco）、里卡多・佩皮（Ricardo Pepi／PSV Eindhoven）、克里斯蒂安・普利希奇（Christian Pulisic／AC Milan）、蒂姆・維阿（Tim Weah／Olympique Marseille）、哈吉・賴特（Haji Wright／Coventry City）、亞歷杭德羅・薩內賈斯（Alejandro Zendejas／Club América） ▲美國隊2026世界盃26人名單。（圖／Gemini製圖／記者黃建霖監製） 2026世界盃巴拉圭國家隊球員名單





GK（門將）：加蒂托・費爾南德斯（Gatito Fernández／Cerro Porteño）、奧蘭多・吉爾（Orlando Gill／San Lorenzo）、加斯頓・奧爾韋拉（Gastón Olveira／Olimpia）



GK（門將）：加蒂托・費爾南德斯（Gatito Fernández／Cerro Porteño）、奧蘭多・吉爾（Orlando Gill／San Lorenzo）、加斯頓・奧爾韋拉（Gastón Olveira／Olimpia） DF（後衛）：古斯塔沃・戈麥斯（Gustavo Gómez／Palmeiras）、朱尼爾・阿隆索（Júnior Alonso／Atlético Mineiro）、法比安・巴爾布埃納（Fabián Balbuena／Grêmio）、奧馬爾・阿爾德雷特（Omar Alderete／Sunderland）、胡安・何塞・卡塞雷斯（Juan José Cáceres／Dynamo Moscow）、古斯塔沃・委拉斯奎茲（Gustavo Velázquez／Cerro Porteño）、何塞・卡納萊（José Canale／Lanus）、亞歷山德羅・馬伊達納（Alexandro Maidana／Talleres）



DF（後衛）：古斯塔沃・戈麥斯（Gustavo Gómez／Palmeiras）、朱尼爾・阿隆索（Júnior Alonso／Atlético Mineiro）、法比安・巴爾布埃納（Fabián Balbuena／Grêmio）、奧馬爾・阿爾德雷特（Omar Alderete／Sunderland）、胡安・何塞・卡塞雷斯（Juan José Cáceres／Dynamo Moscow）、古斯塔沃・委拉斯奎茲（Gustavo Velázquez／Cerro Porteño）、何塞・卡納萊（José Canale／Lanus）、亞歷山德羅・馬伊達納（Alexandro Maidana／Talleres） MF（中場）：米格爾・阿爾米隆（Miguel Almirón／Atlanta United）、卡庫（Kaku／Al-Ain）、安德烈斯・庫巴斯（Andrés Cubas／Vancouver Whitecaps）、拉蒙・索薩（Ramón Sosa／Palmeiras）、迭戈・戈麥斯（Diego Gómez／Brighton）、達米安・博巴迪利亞（Damián Bobadilla／Sao Paulo）、布萊安・奧赫達（Braian Ojeda／Orlando City）、馬蒂亞斯・加拉爾薩（Matías Galarza／Atlanta United）、毛里西奧（Maurício／Palmeiras）



MF（中場）：米格爾・阿爾米隆（Miguel Almirón／Atlanta United）、卡庫（Kaku／Al-Ain）、安德烈斯・庫巴斯（Andrés Cubas／Vancouver Whitecaps）、拉蒙・索薩（Ramón Sosa／Palmeiras）、迭戈・戈麥斯（Diego Gómez／Brighton）、達米安・博巴迪利亞（Damián Bobadilla／Sao Paulo）、布萊安・奧赫達（Braian Ojeda／Orlando City）、馬蒂亞斯・加拉爾薩（Matías Galarza／Atlanta United）、毛里西奧（Maurício／Palmeiras） FW（前鋒）：安東尼奧・薩納布里亞（Antonio Sanabria／Cremonese）、胡里奧・恩西索（Julio Enciso／Strasbourg）、加布里埃爾・阿瓦洛斯（Gabriel Ávalos／Independiente）、亞歷克斯・阿爾塞（Álex Arce／Independiente Rivadavia）、伊西德羅・皮塔（Isidro Pitta／Red Bull Bragantino）、古斯塔沃・卡瓦列羅（Gustavo Caballero／Portsmouth）



FW（前鋒）：安東尼奧・薩納布里亞（Antonio Sanabria／Cremonese）、胡里奧・恩西索（Julio Enciso／Strasbourg）、加布里埃爾・阿瓦洛斯（Gabriel Ávalos／Independiente）、亞歷克斯・阿爾塞（Álex Arce／Independiente Rivadavia）、伊西德羅・皮塔（Isidro Pitta／Red Bull Bragantino）、古斯塔沃・卡瓦列羅（Gustavo Caballero／Portsmouth） 2026世界盃D組賽程表



比賽日期 比賽時間 對戰組合 6月13日 9:00 巴拉圭 vs 美國 6月14日 12:00 土耳其 vs 澳洲 6月20日 3:00 澳洲 vs 美國 6月20日 11:00 巴拉圭 vs 土耳其 6月26日 10:00 美國 vs 土耳其 6月26日 10:00 澳洲 vs 巴拉圭 台灣2026世界盃轉播平台總整理



轉播平台 類型 轉播場次 特色與優勢 適合對象 愛爾達電視 中華電信 MOD / 網路訂閱 104 場全賽事 唯一完整轉播、隨選即看 資深球迷、想看完整 104 場比賽的人 Hami Video 網路串流 App (OTT) 104 場全賽事 行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選 租屋族、通勤族、手機/平板使用者 華視 (CTS) 有線電視 (第四台) 關鍵場次 (如決賽、四強) 零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費 家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人 東森 有線電視 部分關鍵場次 免費收視（無線數位訊號）、適合公共空間播放 一般大眾、尋求免費觀賽管道者 FIFA+ 官方行動 App 精華、花絮、重播 官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮 數據控、無法追直播想看精華片段者 ▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）



2026年世界盃D組小組賽明（13）日將迎來萬眾矚目的焦點大戰，東道主美國隊將於洛杉磯SoFi體育場迎戰南美勁旅巴拉圭。兩隊上一次在世界盃交手要追溯至遙遠的1930年。此次由名帥波切蒂諾（Mauricio Pochettino）領軍的美國隊，在主場優勢下被視為晉級熱門。然而，由阿爾法羅（Gustavo Alfaro）執教的巴拉圭近期狀態火熱，寫下連8場不敗的神勇紀錄，預計將給地主美國隊帶來極大的考驗。《NOWNEWS》為讀者整理2026年世界盃美國首戰的戰力分析、預測首發名單及轉播資訊懶人包。比賽對戰：美國VS巴拉圭比賽時間：2026年6月13日上午9：00比賽地點：洛杉磯SoFi體育場地主美國隊在迎接世界盃首戰前，主帥波切蒂諾（Mauricio Pochettino）的戰術陣型仍陷入舉棋不定的隱憂。美國隊在2025年秋季賽事多採用3-4-3陣型，隨後在2026年3月的友誼賽中，又分別針對比利時與葡萄牙擺出4-2-3-1和4-3-3陣型。儘管防線戰術成謎，美國隊仍坐擁實力不俗的進攻核心，SoFi體育場的主場狂熱氣勢將是他們克服難關的強大後盾。美國隊的勝負關鍵將完全取決於「美國隊長」普利西奇（Christian Pulisic）能否在巴拉圭由庫巴斯（Andres Cubas）與博巴迪亞組成的鐵血中場防線中找到撕裂空間；一旦進入絕佳狀態的普利西奇成功轉身帶球突破，迫使巴拉圭防線前壓，在法甲後半賽季表現火燙的前鋒巴洛根（Folarin Balogun）便能獲得致命的進攻空檔。巴拉圭總教練阿爾法羅（Gustavo Alfaro）此役將擺出最擅長的「4-2-3-1」或「4-4-2」鐵血防線，核心戰術極其簡單卻致命：利用兩道堅固的四人防線壓縮中場空間、徹底破壞美國隊的進攻組織，並在奪球後的攻守轉換瞬間，發動海嘯般的快速反擊。在這套高效的防守反擊體系中，效力英超的招牌球星阿米隆（Miguel Almiron）無疑是核心。當阿米隆在前場展開瘋狂逼搶，並在30碼的衝刺空間中直接挑戰美國隊防線時，他將是最具威脅的利刃。值得一提的是，巴拉圭在南美區資格賽18場比賽中僅攻入 4球，這支南美勁旅來到世界盃顯然不是來跟你玩對轟的，地主美國隊若在進攻高位不慎掉球，隨時可能遭到巴拉圭一劍封喉。翻開兩隊的歷史對戰紀錄，東道主美國隊以4勝2和2敗的通算戰績略佔上風。近代最關鍵的一場交手，要追溯到2016年的美洲盃小組賽，當時同樣坐鎮主場的美國隊，最終憑藉傳奇球星丹普西（Clint Dempsey）在第27分鐘的致命進球，以1：0險勝巴拉圭。值得一提的是，這場美巴大戰不僅是兩隊歷史上第9度碰頭，更是雙方自1930年首屆世界盃以來，時隔整整96年再度於世界盃本賽舞台正面交鋒美國男足目前僅有中後衛理查茲（Chris Richards）的傷勢狀況存在疑慮，他在5月17日遭遇腳踝韌帶傷勢，能否出戰仍有待評估。馬特・弗里斯（Matt Freese）；馬克・麥肯齊（Mark McKenzie）、提姆・里姆（Tim Ream）、克里斯・理查茲（Chris Richards）；塞吉諾・德斯特（Sergino Dest）、泰勒・亞當斯（Tyler Adams）、韋斯頓・麥肯尼（Weston McKennie）、安東尼・羅賓森（Antonee Robinson）；克里斯蒂安・普利西奇（Christian Pulisic）、馬利克・提爾曼（Malik Tillman）；弗拉林・巴洛根（Folarin Balogun）博巴迪亞（Damian Bobadilla）近期受到膝傷困擾，不過目前已恢復團隊訓練，預計仍將是球隊中場先發人選。至於恩西索（Julio Enciso）在擊敗尼加拉瓜的熱身賽中大腿受傷，本場出賽機率不高，但他近日已開始進行有球訓練，傷勢恢復情況當樂觀。加蒂托・費南德茲（Gatito Fernandez）；胡安・何塞・卡塞雷斯（Juan Jose Caceres）、奧馬爾・阿爾德雷特（Omar Alderete）、古斯塔沃・戈梅斯（Gustavo Gomez）、儒尼奧爾・阿隆索（Junior Alonso）；迭戈・戈梅斯（Diego Gomez）、達米安・博巴迪亞（Damian Bobadilla）、安德烈斯・庫巴斯（Andres Cubas）、毛里西奧（Mauricio）；安東尼奧・薩納布里亞（Antonio Sanabria）、米格爾・阿爾米隆（Miguel Almiron）