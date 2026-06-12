CP查理（Charlie Puth）原訂在10月18日於桃園陽光劇場開唱，今（12）日主辦單位卻突然宣布，演唱會將改至台北小巨蛋舉行，有買票的觀眾會自動退款到原信用卡帳戶，並提供優先購票資格，重新購買小巨蛋場次，6月17日12:00拓元售票系統開賣，許多歌迷立刻湧入討論。
CP查理演唱會改期！小巨蛋門票6月17日開賣
主辦單位在臉書發文，「Charlie Puth - Whatever's Clever! World Tour 將改於2026年10月20日在台北小巨蛋舉行，因製作與執行調整需求，原購票觀眾之票款將自動退刷至原信用卡帳戶，並將提供專屬優先購票資格以重新購買台北小巨蛋場次票券，請務必留意於拓元會員填寫之電子信箱以獲得相關通知與後續資訊，造成不便敬請見諒。」
售票時間在6月17日中午12點於拓元系統購票，演出時間則是10月20日晚上8點，地點在台北小巨蛋，消息一出立刻湧入粉絲留言，「竟然有這招」、「好扯，還有這樣哦」、「改小巨蛋，好像可以衝了」、「總比取消好」。
根據售票頁面顯示，Charlie Puth - Whatever’s Clever! World Tour的票價從800元到5880元，身障優惠票400元，限量VIP套票8200元至16500元。
事實上，CP查理月初在美國巡演時，因身體不適取消佛羅里達州奧蘭多的演唱會，CP查理雖然沒有透露病因，但他字裡行間都感受到滿滿無奈，「我心碎了，但我的身體狀況已經無法表演。」醫療團隊要他立刻休息。CP查理憑藉電影《玩命關頭7》名曲〈See You Again〉與〈Attention〉、〈We Don't Talk Anymore〉等歌曲走紅，如今健康亮紅燈，引來粉絲憂心不已。
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主辦單位在臉書發文，「Charlie Puth - Whatever's Clever! World Tour 將改於2026年10月20日在台北小巨蛋舉行，因製作與執行調整需求，原購票觀眾之票款將自動退刷至原信用卡帳戶，並將提供專屬優先購票資格以重新購買台北小巨蛋場次票券，請務必留意於拓元會員填寫之電子信箱以獲得相關通知與後續資訊，造成不便敬請見諒。」
售票時間在6月17日中午12點於拓元系統購票，演出時間則是10月20日晚上8點，地點在台北小巨蛋，消息一出立刻湧入粉絲留言，「竟然有這招」、「好扯，還有這樣哦」、「改小巨蛋，好像可以衝了」、「總比取消好」。
根據售票頁面顯示，Charlie Puth - Whatever’s Clever! World Tour的票價從800元到5880元，身障優惠票400元，限量VIP套票8200元至16500元。
事實上，CP查理月初在美國巡演時，因身體不適取消佛羅里達州奧蘭多的演唱會，CP查理雖然沒有透露病因，但他字裡行間都感受到滿滿無奈，「我心碎了，但我的身體狀況已經無法表演。」醫療團隊要他立刻休息。CP查理憑藉電影《玩命關頭7》名曲〈See You Again〉與〈Attention〉、〈We Don't Talk Anymore〉等歌曲走紅，如今健康亮紅燈，引來粉絲憂心不已。