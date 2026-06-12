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▲有粉絲表示只買了GD雛菊手燈（如右圖），沒有BIGBANG皇冠手燈（如左圖），所以想帶GD手燈到演唱會。（圖／翻攝自微博）

韓國男團BIGBANG昨（11）日宣布在今年10月10日、11日登上台北大巨蛋，以及明年2月27日、28日前進高雄國家體育場開唱。不料剛宣布1天，網路上就已開始粉絲大戰，有粉絲說只有買GD的「雛菊手燈」，沒有BIGBANG官方的「皇冠手燈」，所以要帶著雛菊手燈看演唱會，直接引來大批粉絲砲轟，直接怒批他們不尊重其他成員。BIGBANG即將於今年10月、明年2月，在台灣舉行4場演唱會，但沒想到門票都還沒開賣，已經有粉絲開始戰爭。有粉絲表示自己只有買GD個人的雛菊手燈，不想再花錢多買BIGBANG團體的皇冠手燈，直接引爆部分團粉的怒火。有粉絲怒批帶個人手燈的行為是不尊重其他成員，甚至詛咒對方買不到票，「那些人基本尊重都沒有！」、「拿團體的手燈這不是基本的尊重嗎？」不過有人出面緩頰，指出因為BIGBANG喜歡看黃海，所以許多粉絲才會希望大家可以統一。然而，另一派則認為喜歡的團體很多，如果每團都要買，會花很多錢，認為部分粉絲太過激進，「有喜歡的就全買真的是蠻大的一筆支出」、「詛咒別人搶不到票真的給人觀感很不好。」意外在開唱前就引發兩派爭論。