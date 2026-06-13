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踏板縫隙竟是大型排水溝

▲掀開手扶梯ㄇ型蓋板後的內部機坑空間。內部設有精密排水與防汛機制，是大雨中手扶梯不會漏電的最強防線。（圖／通力電梯提供）

水位超標秒啟動斷電保護

▲手扶梯踏板上的條狀溝槽具備高止滑設計，暴雨時更能引導雨水快速排入兩側縫隙，大幅降低積水與乘客滑倒的風險。（圖／通力電梯提供）

梅雨狂掃全台，各地暴雨狂灌。許多捷運與高鐵通勤族看著傾盆大雨直接沖進戶外手扶梯的踏階縫隙，不禁頭皮發麻，擔心水灌進去會不會引發漏電或觸電危機？對此，台北捷運與高鐵的合作夥伴、全球電梯大廠通力電梯（KONE）特別解密，掀開踏板背後，手扶梯其實藏了防汛黑科技：「它自己就會抽水！」電梯專家、通力電梯更新改造營運管理處協理蕭智元指出，戶外手扶梯本身就是一套。民眾看到暴雨湧入不用慌，因為滴落在踏階上的雨水，這些水會順著內部的排水槽，集中引導流向設備最底部的「」。當井內水位到達一定高度，系統內建的液位控制器就會自動啟動抽水泵浦，直接把水抽走排出，機坑內部就如同一個微型的智慧滯洪池，維持機械乾燥。針對通勤族最恐懼的「漏電」隱憂，蕭智元強調，設備從設計端就做足防護。除了核心控制盤與變頻器選用高規格防水防塵設計外，機坑內更裝有精準的積水偵測感測器。萬一雨勢過大、積水宣洩不及，當。在發生任何設備受損或觸電危險之前，，這也是為什麼大雨時戶外手扶梯常自動罷工的背後真相。