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AI照片與相機大升級

▲iOS 27相簿加入AI「延伸」工具，可自動補齊照片周邊背景，讓構圖更完整。（圖／翻攝自3cTim哥生活日常YT）

個人化外觀與自訂再進化

▲iOS 27鎖定畫面時鐘可縮小並移至左上角，讓桌布能更完整呈現。（圖／翻攝自3cTim哥生活日常YT）

生活實用小工具與AI捷徑

▲蘋果新版Siri app仍待後續實測，繁體中文AI功能可能還需要等待後續版本更新。（圖／翻攝自3cTim哥生活日常YT）

Siri AI中文版未上線

蘋果日前舉辦WWDC26開發者大會，台灣科技YouTuber Tim哥也受邀前往美國Apple Park會場，並於發表會後實測最新iOS 27 Beta 版。Tim哥提到，除了備受矚目的AI修圖、自動化捷徑之外，還有像是Liquid Glass 2.0、鬧鐘介面等十大超實用新功能。不過，果粉們最關心的 Siri AI 繁體中文支援，目前可能還要再等等。▪︎超神AI 修圖工具：相簿編輯新增了「清除」、「延伸」與「重構」三大功能。其中「重構」導入Vision Pro 空間模型技術，讓使用者拍完照後能重新調整視角與構圖；「延伸」能將縮小的照片由AI自然擴展周邊背景；而「清除」功能表現也比 iOS 26大幅提升。▪︎影片一鍵截取高畫質照片：過去想保存影片畫面只能靠螢幕截圖，現在只要在相簿播放影片時暫停，點擊右上角選單，就能原機直接將該影格儲存為照片。▪︎相機介面大改版：拍攝介面上方變得更透明，包含閃光燈、夜間模式、景深，甚至錄影的動作模式等設定，全部收納至畫面右側全新的「六個點」選單內，操作邏輯與iOS 26截然不同。▪︎鎖定畫面時鐘大解放：過去鎖定畫面的時鐘只能置中且佔據大版面，iOS 27 終於允許將時鐘縮小，並移至左上角與日期並列，釋放更多空間讓精美桌布能完整呈現。▪︎超巨大桌面小工具：桌面小工具突破了以往的尺寸限制，現在支援「超大」規格，幾乎能滿版佔據整個螢幕，用來顯示天氣或是喜愛的Apple Music歌手封面都非常酷炫。▪︎Liquid Glass 2.0：系統的「外觀」設定中新增了 Liquid Glass 選項，使用者可以透過滑桿自由調節透視度與不透明度。▪︎音量控制全面分離：蘋果將鈴聲、鬧鐘與提示音完全獨立分開，用戶可各自調整音量，再也不怕白天調大鈴聲、隔天卻被超大聲鬧鐘嚇醒的窘境。▪︎鬧鐘編輯介面優化：鬧鐘選單新增了「清晨、上午、中午、下午」的時段分類，且設定日期會直接顯示在畫面下方，不用像iOS 26以前還要多點擊進入一層選單才能看見。「▪︎開口就幫你做」的 AI 捷徑：新版「捷徑」功能大幅進化，用戶只要輸入文字描述需求，AI 就會自動幫忙設定好複雜的捷徑任務。例如，設定「iPad 吸上巧控鍵盤後自動跳出Safari與備忘錄」。目前捷徑已支援繁體中文輸入，並支援 Apple Pencil 控制。▪︎最強密碼生成： 在密碼的部分，可以透過 Apple Intelligence 協助換成安全性最強的密碼。由於目前仍處於 Beta 1 階段，部分功能尚未完善。Tim哥實測發現，透過文字描述生成圖片的「影像樂園」目前執行時還會跳出錯誤訊息。此外，備受期待的 Siri AI 與動態上方下拉文字指令框，目前尚不支援繁體中文，台灣果粉可能還需要再耐心等候一段時間。