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「雙方關係建基於民主、自由、法治之上，期許未來再深化」

索馬利蘭去年和台灣簽署海巡協定、台灣大道落成

▲索馬利蘭共和國駐台灣代表處進駐天母使館特區9樓。（圖／記者邱曾其攝影，2026.06.12）

以色列去年正式承認索馬利蘭

▲索馬利蘭共和國駐台灣代表處進駐天母使館特區9樓。（圖／記者邱曾其攝影，2026.06.12）

索馬利蘭共和國（Republic of Somaliland）駐台灣代表處今（12）日舉行新址開館儀式，駐台大使拉加爾（Mahmoud Adam Jama Galaal）致詞表示，台灣和索馬利蘭在醫療、農業、科技、能源等多領域早已深入合作，他期待雙方交流未來能再深化。外交部政務次長吳志中則直呼，索馬利蘭是台灣在東非重要的夥伴，台灣和索馬利蘭的友誼萬歲！索馬利蘭共和國駐台灣代表處在外交部協助下，由內湖舊址遷至天母的使館特區9樓，加拉爾今致詞提到，代表處新址會讓外交上的業務交流更加密切，而索馬利蘭和台灣深入的外交關係反映雙方之間的高度信任和合作，建基在共享的價值上，包括尊重、民主、自由和法治，索馬利蘭也期待雙方交流未來能再深化。吳志中致詞則提到，台灣和索馬利蘭基於共同對自由、民主、人權的追求而設立代表處，至今即將邁入6周年，台灣很驕傲雙方關係持續茁壯。索馬利蘭共和國外交暨國際合作部長巴卡曼去年也訪台，和台灣簽署海巡合作協定；位於索馬利蘭首都哈爾格薩（Hargeisa）的「台灣大道」也於去年完工啟用，上述種種都展示了雙方的合作不只是價值觀念上的，而是有實質貢獻的。吳志中強調，台灣和索馬利蘭是各自區域內民主自由和法治的明燈，索馬利蘭是台灣在東非重要的夥伴，他相信雙方的夥伴關係能加深台灣和非洲國家以創新的方式互動（engagement）。最後，吳志中也高呼「台灣與索馬利蘭的友誼萬歲！」。索馬利蘭人口約600萬人，自 1991年從索馬利亞獨立，因相似的國際處境而逐步和台灣建立密切合作，雙方更於2020年互設代表處。《BBC》今年四月份的報導就指出，隨著以色列於2025年底正式承認索馬利蘭，加上紅海與亞丁灣局勢升溫，索馬利蘭的戰略地位快速上升，而台灣早在以色列之前，就透過互設代表處、農業、醫療公衛等多領域合作和索馬利蘭密切往來，形成一種不以正式邦交為前提、但具高度官方互動的「台灣模式」。