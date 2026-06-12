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▲大甲分局及國泰人壽大甲通訊處共同主辦，號召同仁及鄉親挽袖捐出熱血，以實際行動守護更多需要幫助的生命。(圖/記者鄧力軍翻攝)

警察節將於6月15日到來，台中市多個警察分局近日陸續舉辦慶祝活動，透過表揚績優員警、頒發獎勵金及警察獎章，並結合警友會、企業及地方宮廟等民間力量，以實際行動慰勞長年堅守崗位的警察同仁。從獎金、禮券、服飾到保險保障與公益活動，各界以不同方式向辛勞的警察表達感謝，也展現警民合作守護地方治安的深厚情誼。第四分局警察節活動由警友第四辦事處投入近20萬元經費，頒發破案獎金及嘉勉金，表揚員警在打擊犯罪、查緝毒品及維護治安上的優異表現，同時贈送近200件透氣休閒衫及35顆花蓮大西瓜，為第一線執勤同仁加油打氣。考量近期毒駕查緝勤務風險增加，華方科技及智訊科技也共同捐贈17萬元保險經費，協助各派出所員警增列意外保險保障，讓執勤更有後盾。大雅分局則提前於6月9日舉辦警察節慶祝大會，頒發資深績優警察獎章及各項工作績優獎項，肯定同仁長期以來對治安、交通及為民服務工作的貢獻。警友辦事處與警友站也特別準備水果禮盒贈送全體同仁，以象徵平安的蘋果傳達祝福，希望藉此凝聚警民情誼，感謝員警守護地方安定。第六分局於6月10日舉辦警察節慶祝活動，除頒發績優獎勵金及警察獎章外，警友辦事處及地方熱心人士也致贈休閒外套、海灘拖鞋等實用禮品，向全年無休守護治安與交通安全的員警表達敬意。活動並安排下午茶餐敘及樂團演唱，讓平日忙於勤務的同仁能在專屬節日中稍作休息，享受難得的交流時光。大甲分局則以「感謝有您，日巡勇者」為主題，自6月初起推出一系列警察節活動。財團法人大甲鎮瀾宮特別捐贈防曬袖套及多功能面罩，並於媽祖座前過爐祈福，希望為員警帶來平安祝福。大甲警友辦事處也提供警察節禮券慰勞同仁，分局更舉辦員工慶生餐會，透過豐盛餐點與生日祝福凝聚團隊向心力。此外，大甲分局也規劃「熱血守護．警愛相隨」捐血活動，結合交通安全、婦幼保護及反詐騙宣導，邀請民眾共同參與公益。警方指出，警察工作肩負維護治安、交通秩序及為民服務重任，無論烈日酷暑或深夜凌晨，都有員警默默堅守崗位。此次警察節系列活動不僅是對績優同仁的表揚，更是社會各界對基層警察的肯定與支持。透過警友會、企業及地方團體的暖心應援，讓員警感受到來自社會的關懷與鼓勵，進一步提升工作士氣，持續守護市民安全，共同打造更安全宜居的城市環境。