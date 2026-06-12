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洛杉磯道奇大谷翔平今（12）日於客場對陣匹茲堡海盜比賽中，以第1棒、指定打擊繳出雙安與第13轟，卻在第七局因左膝發炎緊急退場，儘管總教練羅伯斯（Dave Roberts）澄清目前傷勢不算嚴重，但有鑑於其傷病史，美國媒體也對道奇發出警告，前道奇名宿、現任球評赫爾斯頓（Jerry Hairston Jr.）就表示，「膝蓋後側隱藏著重傷風險，如果不是100%的狀態就應該休息，他不該冒不必要的風險。」大谷翔平比賽中突發退場引發關注，賽後羅伯斯分享此事，表示大谷翔平自己表示膝蓋後側到大腿後側肌群不舒服，「這只是與防護員討論後，決定採取謹慎的應對措施。為了不讓他勉強上場，才預防性換下他。」隨後也強調他的傷勢並不嚴重。但不少美國媒體提到，該位置正是大谷翔平於2019年9月曾動過刀的部位，考慮到復發風險，教練團在使用大谷翔平時應該更加謹慎，尤其他本季是首個完整二刀流復出的球季，對身體操勞程度也更甚過往。轉播該場比賽的《Sports Net LA》球評赫爾斯頓得知此事後，則認為道奇應該要更慎重對待此事，「如果明天以後還要讓他先發，他必須處於『100%的完美狀態』才行。只要有一點點違和感就應該休息，把痊癒當作第一要務。」「膝蓋後側隱藏著重傷風險，因為那是肌肉連結的部位。正因如此，他也應該誠實回報身體狀況，如果不是100%的狀態，明天在芝加哥的比賽就應該休息。」赫爾斯頓認為，大谷翔平對棒球界而言，是如此珍貴的存在，「不該去冒不必要的風險。」同樣在該頻道擔任解說的道奇傳奇球星賈西亞帕拉（Nomar Garciaparra）則指出：「運動員總是會勉強自己說『我沒問題，狀況很好』。」 在理解球員無論如何都想上場的心情時，他認為總教練的決斷才是關鍵。「像這次的情況，總教練必須強硬地做出決定，告訴他『你不用上場了，專心做好準備』。」但賈西亞帕拉也坦言，他理解羅伯斯的苦惱，尤其在赫南德茲（Teoscar Hernández）和史密斯（Will Smith）缺陣情況下，打線無論如何都需要大谷翔平的打擊火力。但這種傷勢絕對不能輕視，且大谷翔平正好在投球後隔天遭遇傷勢，總教練應該阻止大谷翔平的上場機會。「就算他說『我已經沒事了』，也應該對他說『那就再多休息一天』。總之絕對不能勉強，大谷翔平應該信任他的隊友。」