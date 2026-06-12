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▲屏東科學園區半導體供應鏈專區聯合動土典禮，賴清德、魏哲家出席。（圖／總統府提供）

▲屏東科學園區半導體供應鏈專區聯合動土典禮，賴清德、魏哲家、縣長周春米、總統府秘書長潘孟安出席。（圖／總統府提供）

屏東科學園區半導體供應鏈專區今（12）日舉辦動土典禮，總統賴清德、台積電董事長魏哲家親自出席。賴清德透露，魏哲家本來因為公務前往美國，但他特別拜託魏參加動土典禮，表達台積電對屏東縣支持、根留台灣的決心，而魏哲家也二話不說，就把美國重要行程推遲，「他要去見誰你們大概都想得到吧？他選擇了屏東！」至於產業界所需要的水、電、土地、人力、人才等方面，賴也允諾，身為總統，會率領行政院團隊，往這個方向滿足大家的需求。賴清德今「屏科半導體供應鏈專區聯合動土典禮」，包含魏哲家、總統府秘書長潘孟安、政務委員兼國家科學及技術委員會主任委員吳誠文、屏東縣長周春米等人出席。賴清德致詞時指出，屏科半導體供應鏈專區的誕生具有三項重大意義。第一，屏東正式迎接半導體產業及相關產業鏈進駐，他並打趣說，今年台積電股東會議，有股民發言說朋友「相信魏哲家，今年住新家」，現在屏東不是擁有台積電股票，而是台積電的公司跟產業鏈在屏東，深信未來屏東發展可期，進步可期。賴清德說，第二，半導體產業鏈進駐園區，讓台灣半導體產業鏈更加完整，未來在全球佈局更具實力，對國家整體發展有莫大助力；第三，台積電親自規劃設計並大力支持專屬園區，號召產業鏈廠商共同進駐，充分展現深耕台灣的決心，「台積電的心和根都在台灣，公司在全球拓展的同時，台灣也能得到最大的利益」。賴清德提到，今天更難得的是，魏哲家本來因為公務要前往美國，但他特別拜託魏哲家親自來參加動土典禮，表達台積電對屏東縣支持、根留台灣的決心，而魏哲家也二話不說，把美國重要行程推遲掉，「他要去見誰你們大概都想得到吧？他選擇了屏東！」賴清德表示，他曾擔任台南市長、潘孟安秘書長曾是屏東縣長，彼此都有共同的心願，那就是台灣應該要均衡發展，所以他希望從嘉義、台南、高雄、屏東能夠有一個半導體產業鏈的S廊帶，如此一來，台灣才有可能均衡發展，相信這個目標未來也會陸續完成；至於產業界所需要的水、電、土地、人力、人才等方面，他表示，他身為總統，會率領行政院團隊，往這個方向滿足大家的需求。在水資源方面，賴清德提到，政府正在打造的珍珠串計畫已經幾近完成，逐步將台灣的水庫、水壩通通串聯起來，而高雄跟屏東的聯通計畫也正在進行，屏東本來就有非常豐富的地下水與伏流水，所以水是不會有問題的，問題是在於如何留住水、分配水，以及有效率地使用水資源。在電力供應方面，賴清德表示，可以參考台電24小時即時資訊的備轉容量率，以上週為例，備轉容量率大多維持在20%以上，未來雖然資料中心、算力中心將帶來新的用電需求，但不會在短時間內大幅增加，而且政府也持續推動各項電力建設；另一方面，在張忠謀創辦人、魏哲家董事長及產業界的努力下，科技持續進步，無論是矽光子技術或液冷系統，都有助於降低能耗、提升能源效率，因此，雖然用電需求增加，但能耗持續下降，政府也將持續推動各項能源建設。在土地方面，賴清德指出，從蔡英文前總統到現在10年間，政府開闢的科學園區總共達1,305公頃，並專案協助解決大企業立足台灣的各種土地需求；他同時肯定國科會吳主委及地方政府行政效率，並指出，屏東縣周縣長在一年時間將這個計畫完成，不僅屏科半導體供應鏈專區如期動工，學校、棒球場也將完工，強化醫療設施也持續推進，未來大賣場、百貨公司及文化藝術表演場所等也將陸續到位，因此土地及地方行政效率都沒有問題。在人力與人才方面，賴清德表示，他擔任行政院長期間推動《外國專業人才延攬及僱用法》，開放台灣國際級企業延攬海外人才，而有就業金卡的產生，而第一張就業金卡是他擔任行政院長時頒發給YouTube創辦人陳士駿，近期行政院再度修法放寬相關規定，包含在台完成副學士學位學生可延期居留期間最長兩年、於最近5年內取得教育部公告世界大學排名前200名大學之學士以上學位外國人，可向勞動部申請就業許可來臺工作、數位遊牧簽證停留期間延長至兩年，政府在這點做了很大的開放。他強調，政府了解台灣科技產業發展非常需要國際人才，因此持續盤點與檢討相關制度，人力問題部分，勞動部也持續鬆綁相關規定，從製造業、服務業擴及農業及家庭領域，以符合台灣社會需求。