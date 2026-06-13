美式賣場好市多（COSTCO）神級清潔劑特價了！有會員在社群分享，媽媽交代一定要買這款萬用清潔劑回家，直呼「拖地、洗廁所馬桶」乾淨又能消毒。還有愛用者分享，拿來擦地板蟑螂、螞蟻全消失了！
🟡 強效去污本業！連最深馬桶黃垢都能清
近日有會員在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」分享，這款「松木清潔劑（Pine-Sol）」清潔劑原價 569 元直接現折 120 元，兩大瓶特價 449 元，活動一路持續到 6 月 21 日為止。媽媽特別交代「這次來一定要買回去」的家事固定班底。買回家後發現，這罐神物的實用性與 CP 值高得驚人。
原 PO 表示，原本只是拿來當普通地板清潔用，沒想到拿來刷洗手台與浴室效果極佳，連最難纏、最深的馬桶黃垢與尿垢都能輕鬆清掉，同時還兼具強效消毒功能。最棒的是它帶有淡淡的松木香氣，聞起來舒服不刺鼻，完勝坊間刺鼻的人工香精味。
🟡 超狂附加價值：拖地讓蟑螂螞蟻全消失
除了強大的去污本業，貼文曝光後更釣出大批內行會員分享它的「超狂附加價值」。因為成分含有天然松木油，它同時也是極佳的居家防蟲救星！不少會員大讚只要用它稀釋拖地，家裡的蟑螂螞蟻幾乎全消失：「用這個拖地，蟑螂螞蟻都不會來」、「拿來噴蟑螂，不用再看到爆漿屍體」，簡直是盛夏防蟲的另類妙方。
⚠️提醒：
因成分強效，若家中有未上漆木材、天然石材者需慎用；此外，有養貓狗的毛小孩家庭，拖完地後建議用清水再拖一次，避免寵物腳掌接觸受刺激。
🟡 沒搶到別哭！市售熱門萬用清潔劑替代選擇
如果你錯過了這次好市多的特價，或是想尋找其他針對馬桶黃垢或居家除菌的清潔劑，市面上也有不少高評價的多用途替代選擇：
Lysol 多功能清潔劑：歐美家庭常備，能殺滅 99.9% 的病毒與細菌。若想尋找與好市多相似的松木香氣與殺菌效果，此款為首選。
魔術靈多功能清潔劑：強效除垢配方，去污速度快且無須費力清洗，備有檸檬、薰衣草等多種香味。
布朗博士溫和萬用清潔劑：採用天然植物配方，非常溫和，適合對化學成分敏感的使用者，有效清潔且不怕吸引蟑螂螞蟻。
綠魔多功能清潔劑：高濃縮環保配方，被譽為重油污的克星。不論是家中的頑固污垢或車庫油污都能輕鬆瓦解。
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近日有會員在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」分享，這款「松木清潔劑（Pine-Sol）」清潔劑原價 569 元直接現折 120 元，兩大瓶特價 449 元，活動一路持續到 6 月 21 日為止。媽媽特別交代「這次來一定要買回去」的家事固定班底。買回家後發現，這罐神物的實用性與 CP 值高得驚人。
原 PO 表示，原本只是拿來當普通地板清潔用，沒想到拿來刷洗手台與浴室效果極佳，連最難纏、最深的馬桶黃垢與尿垢都能輕鬆清掉，同時還兼具強效消毒功能。最棒的是它帶有淡淡的松木香氣，聞起來舒服不刺鼻，完勝坊間刺鼻的人工香精味。
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⚠️提醒：
因成分強效，若家中有未上漆木材、天然石材者需慎用；此外，有養貓狗的毛小孩家庭，拖完地後建議用清水再拖一次，避免寵物腳掌接觸受刺激。
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Lysol 多功能清潔劑：歐美家庭常備，能殺滅 99.9% 的病毒與細菌。若想尋找與好市多相似的松木香氣與殺菌效果，此款為首選。
魔術靈多功能清潔劑：強效除垢配方，去污速度快且無須費力清洗，備有檸檬、薰衣草等多種香味。
布朗博士溫和萬用清潔劑：採用天然植物配方，非常溫和，適合對化學成分敏感的使用者，有效清潔且不怕吸引蟑螂螞蟻。
綠魔多功能清潔劑：高濃縮環保配方，被譽為重油污的克星。不論是家中的頑固污垢或車庫油污都能輕鬆瓦解。