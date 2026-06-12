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研議零股交割T+1、主動多資產ETF 今年底將發行追蹤璞玉指數ETF

證券交易所今（12）日舉辦股東常會，通過現金股息3.2元、股票股利1.5元，共計每股股利4.7元。證交所董事長林修銘表示，縱使今年國際局勢充滿變數、加深能源波動，但我國資本市場憑藉基本面亮眼，加權指數突破4萬點，1至5月日均成交值達到9459.12億元，全球市值提升到第五名，未來將在既有成果上推動資本市場邁向新高峰。證交所總經理李愛玲說，2025年最後營業日加權股價指數以28,963.60點收盤，上市證券全年成交值為101兆元，日均成交值為4,160億元；上市公司家數為1,063家，總市值為94.36兆元，透過債券與股票（含私募）共募集8,784.16億元。另，零股交易第一次撮合為9時10分，比整股晚10分鐘，目前正研議時間對齊。李愛玲說，零股交易時間以及交割時間從T+2日（即成交日後的第二個營業日）改成「T+1」都在研議。她也表示，今年底投信將發行追蹤璞玉指數的ETF，期待外界關注半導體外的隱形冠軍。李愛玲指出，研議開放主動多資產ETF，但還需要跟業者、主管機關討論； 只要國際有的型態，證交所都會研議評估市場、業者需求，並向主管機關報告。會中有股東發言，擔心過度發展ETF的風險。李愛玲回應，ETF不論主動式、被動式，都會分成股票型和債券型。債券多追蹤國外，如美債等；而國內投資股票標的的ETF合計，不到台股市值5%，成交量也僅7%，不足以影響股票表現。今年證交所也成立金融商品部，希望以更貼近實務方式管理ETF。