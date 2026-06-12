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川普第38次聲稱快要達成協議、油價仍應聲大跌

美國總統川普（Donald Trump）原本預告要在週四晚間猛攻伊朗，但之後臨時喊停，並大轉彎聲稱與伊朗已就停止衝突達成一份諒解備忘錄，本週末就有望簽署協議。川普並未透露這份據他所說「非常有力」的諒解備忘錄內容，但有伊朗媒體曝光14點細節，包括美國承諾解除制裁、從伊朗週邊撤軍、解除海上封鎖、開放荷姆茲海峽以及解凍伊朗被凍結的資產等。伊朗官營媒體《邁赫爾通訊社》最新報導披露了美伊諒解備忘錄的內容，稱其包含14點條款，像是美國承諾解除制裁、從伊朗週邊撤軍、解除海上封鎖、開放荷姆茲海峽、解凍伊朗被凍結的資產以及取消石油制裁、美國及其盟友必須提出至少3000億美元的伊朗重建計畫等等。在伊朗被凍結的資產半數解凍，以及美方中止對伊朗的石油制裁和海上封鎖後，美伊將展開後續最終談判，聚焦於核問題和經濟問題，不會討論伊朗的導彈計劃。報導補充說，草案內容需相關部門最終確認。在川普透露即將與伊朗簽署協議後，雖然德黑蘭當局並未證實，但全球股市還是應聲大漲、國際油價隨即大跌。德意志銀行的研究報告指出，儘管地緣政治發展持續引發能源市場波動，但人們對美伊在6月達成和平協議仍然抱持相當樂觀的態度。不過，《邁赫爾通訊社》公布的諒解備忘錄內容，看起來對伊朗十分有利，分析師洛威（Justin Low）直言，若這代表伊朗官方對於與美國達成協議的期望態度，那麼協議很可能永遠不會達成。畢竟，川普政府多次強調須在伊朗先兌現放棄核武的承諾後，美國才會解除制裁，而伊朗卻要美國先解凍半數凍結資產後再進行核談判，光這一點的分歧就足以讓雙方交涉破裂。