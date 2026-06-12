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《新台灣國策智庫》12日公布最新高雄市長選舉民調，結果顯示，民進黨參選人賴瑞隆以46.2%的支持度，大幅領先國民黨參選人柯志恩28.4%，雙方差距達17.8個百分點，引發政壇熱議。對此，高雄市議員候選人尹立盤點，柯志恩連續出現4大失誤，這些致命傷讓民調「三字頭守不住」，藍營已經從小輸的五五波，正式演變成全面潰敗的現實。尹立表示，柯志恩陣營在戰術執行上，接連犯下了4大致命傷，第一、操作民調自產自銷：自己花錢委託民調，卻刻意隱匿出資者身分、套上獨立媒體的外衣，這種模糊自費文宣與客觀調查界線的手法一被對手抓包，直接在中間選民心中烙下誠信不及格的負面標籤；第二、夜路吹哨反成綠營催票機：拋出只差0.6%的魔術數字本想虛張聲勢，卻弄巧成拙，反而變成綠營最強大的危機催票機，活生生嚇出綠營的危機感，迫使原本觀望的綠營支持者全面提前歸隊。尹立續指，第三、雙標認證敵方武器砸自己腳：藍營過去將該智庫做出蔣萬安大贏沈伯洋的數據奉為權威聖旨，如今同一個機構以同樣的科學抽樣做出高雄戰況，直接封死藍營批評機構效應的退路，讓柯志恩面對慘輸18%的結果完全無法反駁；第四、顧問團名單踩到社會道德紅線：柯志恩陣營近期公布的市政顧問團，成員竟被踢爆包含酒駕累犯與性騷前科的人士，這種嚴重缺乏排黑與道德審查的盲點，直接引爆高標準要求形象的中間選民與年輕族群的強烈反感。「民調可以是修正選戰方針的工具、打擊對手信心，但絕不能當成愚弄選民的魔術。」尹立也強調，柯志恩陣營在連續失誤下，將自己困在雙標破產的窘境中，當最新民調的支持度、看好度全面呈現「三字頭守不住」的雪崩狀態時，這場高雄市長選戰對藍營來說，已經從小輸的五五波，正式演變成全面潰敗的現實。最後，他直言，在充滿政治智慧的高雄選民面前，自欺欺人的數字遊戲，終究禁不起科學的無情校正。