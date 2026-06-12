「台版Jennie」、台語歌后孫淑媚近來因為奇蹟逆齡的外表成為當紅炸子雞，工作邀約不斷，她今（12）日在粉專放上幫本土飲料廠商拍攝的廣告側拍影片，穿上中空裝露出結實川字肌，極致美貌和身材比例，讓大批網友讚嘆再三，「現在韓國idol都願意來台灣賺錢，好感動！」
孫淑媚穿小可愛拍廣告 大秀蜂腰、緊實馬甲線
曝光的短片，孫淑媚梳著乾淨旁分瀏海，化上魅惑眼妝，上半身穿一件水藍色小可愛，放送深邃鎖骨、唯美肩頸線條，最令人汗顏的沒有贅肉的楊柳腰，以及兩道明顯浮起的馬甲線，她手拿知名健康飲品擺拍，舉手投足散發迷人風韻。
孫淑媚寫下：「愛的滋味是什麼？是好好照顧自己。你的答案呢？」網友爭相留言：「發瘋耶！她為什麼這麼美」、「太逆天了」、「越活越年輕」、「我的小時候偶像變女神了」、「18歲我都信」、「重活一次20歲...」
橄欖油卸妝減少肌膚負擔 睡前仰臥起坐和抬腿
孫淑媚的保養祕訣強調自然、不過度與持之以恆，她曾經分享，每天睡前固定進行仰臥起坐與抬腿運動，多喝水促進代謝，卸妝時偏好使用橄欖油減少肌膚負擔，平時也透過跑步、爬山等有氧運動維持體力與線條。孫淑媚認為，保持心態年輕、正向情緒與規律生活同樣重要。
在飲食方面，孫淑媚不走極端節食路線，也不特別忌口，而是長年實踐「168間歇性斷食」，將每日三餐集中在8小時內完成，其餘時間讓腸胃充分休息。孫淑媚的飲食原則以簡單、清爽又營養為核心，即便飲食清淡，仍重視蛋白質與蔬果攝取，避免重口味與過度加工食品，強調每一餐都要吃得有飽足感、不造成身體負擔，才能長久維持健康與好氣色。
孫淑媚IG
我是廣告 請繼續往下閱讀
曝光的短片，孫淑媚梳著乾淨旁分瀏海，化上魅惑眼妝，上半身穿一件水藍色小可愛，放送深邃鎖骨、唯美肩頸線條，最令人汗顏的沒有贅肉的楊柳腰，以及兩道明顯浮起的馬甲線，她手拿知名健康飲品擺拍，舉手投足散發迷人風韻。
孫淑媚寫下：「愛的滋味是什麼？是好好照顧自己。你的答案呢？」網友爭相留言：「發瘋耶！她為什麼這麼美」、「太逆天了」、「越活越年輕」、「我的小時候偶像變女神了」、「18歲我都信」、「重活一次20歲...」
孫淑媚的保養祕訣強調自然、不過度與持之以恆，她曾經分享，每天睡前固定進行仰臥起坐與抬腿運動，多喝水促進代謝，卸妝時偏好使用橄欖油減少肌膚負擔，平時也透過跑步、爬山等有氧運動維持體力與線條。孫淑媚認為，保持心態年輕、正向情緒與規律生活同樣重要。
在飲食方面，孫淑媚不走極端節食路線，也不特別忌口，而是長年實踐「168間歇性斷食」，將每日三餐集中在8小時內完成，其餘時間讓腸胃充分休息。孫淑媚的飲食原則以簡單、清爽又營養為核心，即便飲食清淡，仍重視蛋白質與蔬果攝取，避免重口味與過度加工食品，強調每一餐都要吃得有飽足感、不造成身體負擔，才能長久維持健康與好氣色。
孫淑媚IG