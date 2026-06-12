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憑藉洗腦抖音神曲〈麻辣糖葫蘆〉紅遍亞洲的14歲南韓歌手SEO EVE（서이브），今（12）日帶著新單曲《未完成（미완성）》來台宣傳，受訪時大聊台灣美食、中文學習過程與未來合作願望，其中最讓人意外的是，當被問到最想合作的台灣藝人時，她點名兒童界傳奇人物香蕉哥哥，還笑說希望未來能成為「糖葫蘆姐姐」，不料聽到「香蕉哥哥會吃小朋友」的都市傳說，SEO EVE傻眼卻鎮定表示：「吃我會變老！」高EQ發言逗樂媒體。SEO EVE在2012年時於TikTok上傳〈麻辣糖葫蘆〉成功在社群媒體中掀起熱潮。談到TikTok上常用中文向粉絲宣傳，SEO EVE透露是因為媽媽很喜歡看中文短劇和短影音，自己耳濡目染下也跟著學了一些中文，加上台灣經紀公司平常都直接用中文溝通，因此進步很快。至於從老闆身上學到哪些中文，她立刻笑答：「請多多支持、漂亮、帥，還有棒棒！」為了未來能跟更多台灣粉絲交流，SEO EVE也表示會繼續努力學中文。至於下次最想合作的台灣藝人，她毫不猶豫點名香蕉哥哥，「因為他是孩子王，我想跟他學習，我也想成為孩子王。」接著補充未來說不定也能變成「糖葫蘆姐姐」。不過現場有人開玩笑提到網路上流傳「香蕉哥哥會吃小朋友」的都市傳說時，SEO EVE瞬間瞪大眼睛嚇了一跳，直呼：「怎麼回事？我沒聽說耶！」隨後又機智接話化解尷尬，「但很多網友都說我長得比較老，像40歲、50歲，所以香蕉哥哥吃我的話可能會變老喔！」一句高QO發言讓全場笑翻。這趟台灣行除了工作，SEO EVE也把握機會大吃美食，她開心分享自己已經喝了三杯珍珠奶茶、三杯超商珍珠奶茶，還吃了地瓜球、小黃瓜糖葫蘆、烤魚、牛肉麵、包子、豆花以及豆腐霜淇淋等各種台灣小吃，她笑說自己超愛珍珠奶茶，甚至半夜也會喝，「咖啡因對我來說沒什麼影響，不太會睡不著」。被問到有沒有從美食獲得創作靈感時，SEO EVE認真表示很想用「地瓜球」做一首歌，「我很喜歡地瓜球，這次來台灣後，腦袋裡真的全部都是珍奶跟地瓜球。」看來繼〈麻辣糖葫蘆〉之後，未來或許真的有機會誕生一首台味十足的「地瓜球神曲」。