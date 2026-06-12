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Uber One會員費變199元

▲一圖看完Uber One漲價幅度。（圖／AI生成）

隱藏版省錢法曝光揪人共享變半價

家庭共享4步驟完成

▲Uber One家庭共享4步驟即可完成。（圖／圖片合成）

Uber One會員費下月要漲了，原本月訂閱120元將調整為199元，年訂閱也從1200元漲到1990元，不少人直言要「退訂」，但其實Uber One有一招「家庭共享」功能，付費會員可邀請1位成人家人共享會員福利，不需額外付費。7月13日漲價後，等於2個人一起用，費用直接對半砍，一人單月平均只要99.5元，比訂閱省下一半，甚至比沒漲價前還便宜。Uber近日宣布，會員方案即將調整，既有會員自2026年7月13日後的下一個續訂扣款日起，月訂閱制將從120元調整為199元，學生月訂閱從84元調整為139元；年訂閱制則從1200元調整為1990元，學生年訂閱從840元調整為1393元。漲價訊息公告後，不少用戶直言想退訂，但其實Uber One有「家庭共享」功能，付費會員可邀請1位成人加入帳戶，一起共享Uber及Uber Eats跨平台優惠，而且不需額外加價。以調漲後月訂閱199元試算，若找1位家人共享，2人平分後每人只要99.5元，等於直接打5折，甚至比原本120元月費還便宜。若是年訂閱用戶，2人共享為1990元，平均一年995元，單月只要83元。想使用Uber One家庭共享，可打開Uber App或Uber Eats App，進入「Uber One帳戶頁面」，點選「Uber One」後，再選擇「管理會員資格」，接著點進「家庭共享」，即可邀請1位家庭成員或青少年一起使用會員福利。不過要注意，家庭共享並非所有會員都能使用。Uber官方說明，家庭共享適用於已付費月訂閱或年訂閱會員，但學生方案、免費或延長試用、合作夥伴優惠，以及Uber企業版會員資格等方案不符合資格；主要會員一次只能連結1名成人次要會員，且每年更改次要會員的次數不得超過1次。不少人擔心共享會員是否等於共用帳號、訂單會混在一起。實際上，Uber One家庭共享並不是把同一組帳號借給別人使用，而是由主要會員邀請1位成人成為次要會員，雙方仍使用各自的Uber或Uber Eats帳號叫車、點餐，訂單紀錄原則上各自管理，只是共享Uber One會員優惠。