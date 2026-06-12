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背著發報器飛越3000公里！金門野放2猛禽完成北返

▲金門國家公園管理處今年首度替東方鵟與短耳鴞裝設衛星發報器，持續監測野放後動態。（圖／金管處提供）

東方鵟飛3400公里「21天抵達黑龍江」！短耳鴞15天衝刺3600公里

▲東方鵟跨越中國多省飛抵黑龍江，短耳鴞則經渤海灣一路飛往蒙古、中國與俄羅斯邊境繁殖區，兩鳥均成功完成超過3000公里遷徙任務。（圖／金管處提供）

今年3月初在金門傷癒野放的東方鵟與短耳鴞，背著衛星發報器重返自然後，歷經數千公里長途飛行，已順利完成北返遷徙，分別抵達東北亞繁殖地周邊區域。金門國家公園管理處首度導入衛星追蹤技術，成功掌握野放後的生存與遷徙狀況。東方鵟耗時21天飛行約3400公里抵達黑龍江，短耳鴞則以15天完成約3600公里旅程，飛抵蒙古、中國與俄羅斯交界地帶。這次成果不僅證實傷癒猛禽仍具長距離遷徙能力，也為金門猛禽保育與遷徙研究累積重要資料。金門國家公園管理處指出，以往野生動物救傷後的復原情形，大多透過腳環回報掌握，但由於屬於被動式追蹤，回報率相當有限。為了進一步了解猛禽回到自然環境後的生存情況，今年首度啟動衛星發報器追蹤計畫，替東方鵟及短耳鴞裝設設備後野放，將救傷照護工作延伸至野外監測。根據追蹤資料，兩隻猛禽在3月初野放後，皆持續停留金門約1個多月，逐漸恢復體能並重新適應自然環境，隨後於3月底至4月初陸續展開北返旅程。金管處表示，東方鵟於3月29日深夜自金門北山斷崖振翅出海，之後沿著中國大陸內陸一路向北遷徙，途經福建、江西、安徽、河南、河北、內蒙古及吉林等地。遷徙過程中，東方鵟多次選擇森林環境短暫停留休息，再繼續北上飛行，整體移動節奏穩定。最終於4月18日順利抵達黑龍江地區，歷時21天，總飛行距離約3400公里。相較於東方鵟穩健的飛行模式，短耳鴞則展現截然不同的遷徙策略。在東方鵟啟程數日後，短耳鴞仍持續停留金門，直到4月4日傍晚才從金沙鎮雞鳴山出海北返。短耳鴞先飛抵福建泉州，之後經過浙江、北京及山東，跨越渤海灣後抵達遼寧省葫蘆島，短暫停留數日後再次啟程。最終短耳鴞於4月19日飛抵蒙古、中國及俄羅斯交界地帶的繁殖區域，全程約3600公里，僅耗時15天便完成遷徙任務，速度相當驚人。金管處表示，這次衛星追蹤成果不僅確認傷癒猛禽能夠重新適應野外生活，更證實牠們仍保有跨越數千公里的長距離遷徙能力。同時也累積金門地區猛禽度冬、生態利用及遷徙路徑等重要基礎資料，對未來保育與研究工作具有相當高的價值。目前隨著兩隻猛禽逐漸進入訊號較弱區域，本次北返遷徙追蹤暫時告一段落。金管處表示，未來將持續關注後續動態，期待在今年秋冬南遷季節來臨時，能再次接收到牠們返回金門度冬的訊號，持續見證這段跨越數千公里的生命旅程。