知名遊戲《死亡擱淺》近期話題不斷，由傳奇遊戲製作人小島秀夫領軍的小島工作室期間限定快閃店「KOJIMA PRODUCTIONS POP-UP STORE IN TAIPEI」今（12）日登陸台北西門地下市，活動將持續至7月12日。現場以《死亡擱淺》系列為核心主題，除了販售多款官方商品外，更推出台灣限定的「客製化軍牌製作機」與「主題相片機」，儘管台北今日大雨不斷，開幕首日仍吸引大批粉絲冒雨到場朝聖，西門站地下連通道一度出現排隊人潮。此外，《死亡擱淺》真人版電影近日也傳出新進度，導演證實劇本已接近完成，讓這部小島秀夫代表作再度成為玩家討論焦點。
《死亡擱淺》軍牌機、相片機首度來台！限定體驗成最大亮點
「KOJIMA PRODUCTIONS POP-UP STORE IN TAIPEI」快閃店進駐「UNDERCITY: XIMEN 西門地下市」8至10號店舖，現場以《死亡擱淺》世界觀打造沉浸式空間，重現作品獨特氛圍。官方表示，希望透過實體空間呈現小島秀夫在作品中描繪的「人與人、世界與世界相互連結」核心概念，讓玩家能更貼近《死亡擱淺》的世界觀。
本次活動首度在台推出「客製化軍牌製作機」，玩家可現場打造專屬識別軍牌，製作獨一無二的收藏品。另外還有《死亡擱淺》主題相片機，提供專屬相框設計，讓玩家能留下朝聖紀念照。主辦方希望透過兩項限定互動體驗，讓粉絲不只是購買周邊，更能將《死亡擱淺》的回憶帶回家。
除了互動體驗及販賣周邊外，現場也同步展出BE@RBRICK 400%庫柏力克熊、小島秀夫與法國眼鏡品牌J.F. REY聯名眼鏡，以及華碩ROG聯名耳機與滑鼠等收藏展示品。由於不少展品過去較少在台灣公開亮相，吸引了許多玩家駐足拍照。
《死亡擱淺》真人版電影傳新進度 導演透露劇本接近完成
除了快閃店外，《死亡擱淺》真人版電影近日也傳出新消息。由獨立電影公司A24與小島工作室合作打造的《死亡擱淺》真人版電影，目前正由《噤界：第一天》導演麥可薩諾斯基（Michael Sarnoski）負責執導。薩諾斯基日前透露，目前電影劇本已「接近完成」，小島秀夫也有閱讀劇本草稿並提供相關意見。
薩諾斯基表示，小島秀夫給予團隊相當大的創作自由，允許在《死亡擱淺》的世界觀中創造全新角色與故事，同時保留作品原來的精神。他也透露，電影版不會單純重現遊戲劇情，而是以《死亡擱淺》的世界觀為基礎，講述一個全新的原創故事。
目前電影尚未公布演員陣容與上映日期，但隨著劇本進入最後修訂階段，加上動畫電影等衍生企劃陸續推進，《死亡擱淺》宇宙正持續向遊戲之外的領域擴張，讓不少粉絲更加期待未來的發展。
🟡「KOJIMA PRODUCTIONS POP-UP STORE IN TAIPEI」活動資訊
📌 活動日期：2026年6月12日至7月12日
📌 營業時間：每日11:00－21:00
📌 地點：「UNDERCITY: XIMEN西門地下市」8至10號店舖
📌 地址：台北市中正區中華路一段51-1號地下1樓（直通捷運西門站）
📌 限定活動：
◼︎現場拍照打卡並完成指定任務，可獲得限量主題扇子。
◼︎消費滿399元贈場景明信片、滿999元贈隱生蟲貼紙、滿1299元贈「I LOVE BB」刺繡貼。
◼︎單筆消費滿499元，可加價39元購買限定主題紙袋。
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「KOJIMA PRODUCTIONS POP-UP STORE IN TAIPEI」快閃店進駐「UNDERCITY: XIMEN 西門地下市」8至10號店舖，現場以《死亡擱淺》世界觀打造沉浸式空間，重現作品獨特氛圍。官方表示，希望透過實體空間呈現小島秀夫在作品中描繪的「人與人、世界與世界相互連結」核心概念，讓玩家能更貼近《死亡擱淺》的世界觀。
本次活動首度在台推出「客製化軍牌製作機」，玩家可現場打造專屬識別軍牌，製作獨一無二的收藏品。另外還有《死亡擱淺》主題相片機，提供專屬相框設計，讓玩家能留下朝聖紀念照。主辦方希望透過兩項限定互動體驗，讓粉絲不只是購買周邊，更能將《死亡擱淺》的回憶帶回家。
除了互動體驗及販賣周邊外，現場也同步展出BE@RBRICK 400%庫柏力克熊、小島秀夫與法國眼鏡品牌J.F. REY聯名眼鏡，以及華碩ROG聯名耳機與滑鼠等收藏展示品。由於不少展品過去較少在台灣公開亮相，吸引了許多玩家駐足拍照。
除了快閃店外，《死亡擱淺》真人版電影近日也傳出新消息。由獨立電影公司A24與小島工作室合作打造的《死亡擱淺》真人版電影，目前正由《噤界：第一天》導演麥可薩諾斯基（Michael Sarnoski）負責執導。薩諾斯基日前透露，目前電影劇本已「接近完成」，小島秀夫也有閱讀劇本草稿並提供相關意見。
薩諾斯基表示，小島秀夫給予團隊相當大的創作自由，允許在《死亡擱淺》的世界觀中創造全新角色與故事，同時保留作品原來的精神。他也透露，電影版不會單純重現遊戲劇情，而是以《死亡擱淺》的世界觀為基礎，講述一個全新的原創故事。
目前電影尚未公布演員陣容與上映日期，但隨著劇本進入最後修訂階段，加上動畫電影等衍生企劃陸續推進，《死亡擱淺》宇宙正持續向遊戲之外的領域擴張，讓不少粉絲更加期待未來的發展。
📌 活動日期：2026年6月12日至7月12日
📌 營業時間：每日11:00－21:00
📌 地點：「UNDERCITY: XIMEN西門地下市」8至10號店舖
📌 地址：台北市中正區中華路一段51-1號地下1樓（直通捷運西門站）
📌 限定活動：
◼︎現場拍照打卡並完成指定任務，可獲得限量主題扇子。
◼︎消費滿399元贈場景明信片、滿999元贈隱生蟲貼紙、滿1299元贈「I LOVE BB」刺繡貼。
◼︎單筆消費滿499元，可加價39元購買限定主題紙袋。