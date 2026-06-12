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2026年世界盃火熱開打，身為三大主辦國之一的加拿大，全國上下對這屆「楓葉軍團」的期待值瘋狂飆升。儘管加拿大在世界盃歷史上仍面臨「一勝難求」的尷尬魔咒，但當地資深體育記者明確指出，這支集結歐陸頂級聯賽球星的陣容是「加拿大史上最強世代」，若在佔盡主場優勢的情況下還無法從小組賽突圍，恐怕就有人會丟了飯碗。回顧世界盃歷史，加拿大過去僅在1986年墨西哥世界盃及2022年卡達世界盃兩度殺進會內賽。尷尬的是，在這兩屆總計6場小組賽中，加拿大苦吞「6戰全敗」的慘烈戰績，總計僅攻入2球、狂丟12球，至今仍未嘗過世界盃勝利的滋味。加拿大籍知名體育記者喬哈爾（Har Johal）在接受英國國家廣播公司（BBC）採訪時，展現了加國人特有的幽默與自信：「在足球世界裡，加拿大經常被大家忽視，但我們其實一點都不介意。我們大可以繼續保持微笑、禮貌待人，讓南邊的鄰居們（意指美國、墨西哥）去吸引聚光燈和關注吧。」話鋒一轉談到對本屆賽事的期望，喬哈爾認為現在的加拿大隊早已脫胎換骨，這幾年隨著多位核心球員在歐洲頂級豪門站穩腳步，球隊的實力與天賦大幅提升：「這次世界盃的時機對我們來說簡直完美。加拿大近年對足球的期待著實著穩步成長，我們現在擁有多名在歐洲賽場大放異彩的球星，這絕對是加拿大足球歷史上最棒的黃金世代。」既然是史上最佳的黃金世代，喬哈爾自然毫不客氣地將「成功的標準」拉高：「這次的成功標準，就是小組賽出線，甚至是拿到分組第一。他們絕對有實力做到，因為這支球隊從後防到前線，每個位置都具備抗衡實力。雖然過去從未贏過任何一場世界盃，但做為地主的今年，正是拿下歷史首勝的絕佳機會。」由於砸下重金且坐擁主場天時地利人和，加拿大國內對於國家隊寄予厚望。喬哈爾在報導最後也直白表示：「如果佔盡優勢最後卻連小組賽都無法突破，那我敢保證，背後負責的那些人絕對會被開除。」加拿大男足的本屆世界盃首秀，將於台灣時間明日凌晨3點在多倫多體育場（Toronto Stadium）隆重登場，首戰對手為歐洲悍將波赫。