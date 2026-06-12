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總統賴清德日前突破中國封鎖訪問我國非洲友邦史瓦帝尼，但近日傳出，史國總理戴羅素（Russell Dlamini）在聽完學者報告後，有意與中國建交。外交部長林佳龍今（12）日表示，那是個別學者意見，期待年底史王將來台灣，最近也邀請戴羅素來台參加大型論壇，台史邦交非常穩固。根據《史瓦濟蘭新聞》（Swaziland News）報導，戴羅素日前邀請美國著名經濟學家薩克斯（Jeffrey Sachs）進行非正式報告，薩克斯建議史國盡速與中國建交，獲得經濟上的利益，戴羅素因此有意轉變外交政策。林佳龍下午出席文化總會舉辦的2026「F:F:F 台芬文化節」記者會，會後受訪表示，那是研討會裡個別學者意見，不管是史瓦帝尼總理或閣員，都非常支持跟台灣的邦交，台史邦交非常穩固，不管是總統到史國國是訪問，或是期待年底史王來台，他去年也跑了三次史瓦帝尼，可見邦誼非常穩固。另有媒體詢問，史國當地媒體指出，台灣有承諾3個月內250億美金援助，對此，林佳龍說，特定媒體跟中共非常有密切關係，而且還受邀跟外交部發言人會面，長期惡意傳播很多錯假訊息，外交部也一再解釋，不可能有如他講的樣子，台灣是自由市場，會創造好的投資貿易環境，並沒講惡意的錯假訊息，外交部也邀請了史國總理，未來會參加台灣一個大型論壇，所以這都是不攻自破的謠言。