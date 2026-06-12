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台新新光金控今（12）日召開股東會，也是正式合併後首場股東會，期間有小股東提議成立中華職棒（CPBL）第7隊，隊名為「台新新光獅」，董事長吳東亮表示，內部確實有在討論檢討這件事，但仍須納入中長期規畫及成本考量，要一步一步來。對此，中職下午正式回應，「聯盟表示，目前尚未收到台新新光金控正式提出之相關申請或意向，後續如有進一步消息會向外界說明。」台新新光金控今日召開合併後首次股東會，有小股東在會議上發言，指出中信金、富邦金旗下都有中職球隊，建議台新新光金也能成立職棒隊，直言有助於行銷、創造話題性，且效益會比想像中的好。對此，台新新光金董事長吳東亮表示，「我們都有在討論檢討這件事，只是要一步一步來」，吳東亮能理解股東的想法，但也直言，養職棒的成本低，等績效更穩定、清楚後，再來考慮這件事。吳東亮說，內部有針對此事在特論，但需要一點時間，以及中長期的規劃、成本計算。新光自2019年到2023年連續冠名贊助Lamigo、樂天桃猿年度主題日「動紫趴」，近年則是與味全龍有商業合作，最知名的是龍隊旗下啦啦隊冠名「新光人壽小龍女」，因此台新新光金對於中職環境並不陌生。至於是否成立中職第7隊，在此次股東會後也將成為焦點。對於今早的台新新光金控的第7隊消息，中職在下午正式回應，「聯盟表示，目前尚未收到台新新光金控正式提出之相關申請或意向，後續如有進一步消息會向外界說明。」