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小野田紀美回應

川普政府熱衷於使用各種動漫或電影改編而成的二創影片，川普（Donald Trump）日前在社群媒體上分享了一段AI影片，內容包括川普化身為人氣動漫《火影忍者》主角漩渦鳴人，做出像是忍術結印的手勢。此舉引發許多日本動漫迷反彈，在網路上發起連署呼籲川普政府尊重智慧財產權，已有超過2萬人響應。日本經濟安保大臣小野田紀美今（12）日被問到此事，小野田紀美並未迴避，強調取得著作權人許可是基本原則，並稱日方一直都有透過外交管道，向美方傳達應妥善處理著作權的立場。請願網站「Change.org」上名為「保護日本漫畫」（Protect Japanese Manga）的連署，目前已吸引超過2萬人參加，認為日本動漫角色往往向全球觀眾傳達勇氣、友情與堅持不懈的重要性，而川普並未體現這些角色的價值觀，只是將它們用於政治目的，違背了創作者的初衷，損害創作者的權利。除了最新的《火影忍者》爭議之外，白宮官方X帳號之前也曾將美國對伊朗的軍事打擊畫面與《遊戲王》和《七龍珠》的片段剪接在一起，在宣傳打擊移民政策時，也曾使用《寶可夢》的畫面與主題曲來比喻逮捕非法移民的行動，引來強烈撻伐。可說動漫迷對川普政府的不滿醞釀已久。日本經濟安保大臣小野田紀美12日被問到此事時表示，「即使無法被斷定為明顯侵權行為，若作品以違背權利人意圖的方式被使用，導致作品形象受損並造成權利人實質損失，這類事態仍應極其謹慎地看待並嚴加防範」。小野田紀美認為就一般原則來說，「取得著作權人的許可後再行使用應是基本規範」，並透露日本一直透過外交管道，多次向美方傳達應妥善處理著作權的立場。小野田紀美強調，為了確保日本著作權受到妥善對待，將會持續採取適當措施，包括與美方保持溝通，切實做好應對工作。