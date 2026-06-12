我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國破紀錄拿下世界盃首勝！眾困惑：台灣不能去踢嗎？

不過也很好奇為什麼台灣每一屆都不能去踢？我們沒有參賽資格嗎？奧運什麼的我們不是都有參加嗎？」

▲不少人看完韓國隊贏下世界盃首勝後，好奇詢問台灣為何沒有參賽資格，引起熱烈討論。（圖／中華足協提供）

台灣不是不能踢世界盃！「實力不讓我們踢」

結果第二輪小組賽對上阿曼、吉爾吉斯與馬來西亞，進行6場的循環賽事，中華男足輸掉全部6場比賽

你說台灣是不是不能踢世界盃？答案是否定的，只是因為我們的足球實力在亞洲地區「不讓我們去世界盃踢球」。

▲中華男足在2026世界盃亞洲區資格賽止步第二輪，6場小組循環賽是全部敗陣，明顯跟亞洲地區的國家足球實力仍有極大落差。（圖／中華足協提供）

台灣體育這麼強「足球為何不能發展」？最大致命敗筆曝光

其實最大敗筆就是因為，台灣沒有所謂更專業性的「國家隊」，目前最高層級就是企業甲級足球聯賽，屬於半職業性質，青年訓練體系不夠充足、聯賽職業化程度低

▲台灣足球發展的敗筆包括「沒有具備最專業性國家隊」，都是企業甲級聯賽半職業性的型態在踢球，還包括青年訓練體系不夠充足、聯賽職業化程度低等。（圖／足協提供）

2026年世界盃足球賽小組賽火熱開踢，今天A組的韓國隊對上勁敵捷克，終場逆轉以2：1贏球，一舉打破許多紀錄，包括睽違16年世界盃首戰贏球、亞洲首隊被歐洲進球仍逆轉勝、世界盃近60年最狂射門紀錄（15分鐘射門4次等），許多亞洲地區包括台灣球迷也都上線幫忙韓國加油！不過，就有球迷看完球之後感到困惑表示：「為什麼台灣沒有參賽資格？我們不能踢嗎？」貼文引起廣大迴響，其背後的悲情理由是「我們的足球實力仍然跟其他國家差距甚大」。有網友在社群平台「Threads」貼文指出「韓國隊真的好猛喔！本來想說應該涼掉了，結果硬是連續踢進兩球逆轉捷克，看了都熱血沸騰了，很期待後面的賽事，貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「可以去踢，但實力不讓我們去踢」、「不要說世界盃，亞洲盃都踢不了了，要改革也是至少要10年以上的事情」。今年的世界盃首度由美國、加拿大以及墨西哥共同舉辦，擴編至48個國家可以參與，歷屆亞洲保障席次本來4.5席上調到8.5席，除了本來就是世界盃常客的日韓、澳洲等國家，讓許多亞洲國家都燃起為國出戰的熊熊鬥志，雖然對台灣來說機會也變多，但是我們的「實力卻不允許」讓我們從資格賽脫穎而出前進世界盃。在2026世界盃亞洲資格賽中，中華男足第一輪表現不錯，兩回合以7：0擊敗東帝汶晉級；，積分掛蛋，無緣晉級第三輪。截至目前為止，中華男足的世界排名位居174名。明明台灣體育這麼強，近幾年在奧運場上也屢次獲得佳績，為何足球就是發展不起來？，加上關注度也比棒球、籃球還要低很多，更難吸引年輕人投入足球這項運動中。雖然說世足賽的擴編，的確也給台灣出戰世界盃的機會提高，但如果內部機制沒有明確提升，包括增加足球訓練經費、強化聯賽職業化、吸引外籍教練，甚至是讓大眾連日常都關注足球賽事等，台灣足球的實力依舊會跟亞洲其它國家保有一定水平的差距，如今2026世界盃已經開踢，下一屆2030世界盃挑戰依舊非常高，改革一項運動的風氣、培養選手絕非幾個年就能夠搞定的。