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立法院會今（12）日三讀通過修正公職人員選舉罷免法第26條，排除「宣告緩刑或得易服社會勞動之自由刑者」的候選人消極資格限制；另增訂曾犯「詐欺犯罪危害防制條例」之罪，經有罪判決確定，不得登記為候選人，該修法被視為是「高虹安條款」。對此，民進黨發言人李坤城嚴正譴責，他說， 國民黨與民眾黨日前假借「仔細審查總預算」之名強行通過延會，然而至今總預算遲未審完，藍白卻接連推動多項爭議法案，企圖將立法權淪為替特定個案解套、掩護自家人脫罪的工具。李坤城指出，立法院司法法制委員會昨日審議由立委翁曉玲提出、藍白兩黨共同推動的「刑事訴訟法」修正草案，企圖大幅縮短羈押期限，此舉等同讓檢方偵辦形同斷手斷腳，將嚴重壓縮打詐、緝毒等重大案件的偵辦時間，導致司法機關於涉嫌共犯、上下游組織及串證滅證風險高之案件中，調查能力大幅受限。該提案不僅引發法界與檢方強烈反對，甚至連自家人都不挺，國民黨立委吳宗憲便公開直言，此修法將導致我國刑事犯罪偵查全面崩潰。李坤城進一步質疑，藍白陣營「因人設事」的手段已非首例，立法院稍早強行三讀通過「公職人員選舉罷免法」第26條修正案，放寬易服社會勞動者的參選限制，此舉顯然是為特定人士量身打造的「高虹安條款」。由於高虹安誣告案二審遭判處有期徒刑6月，未來若判決確定且准予易服社會勞動，依法恐無法登記參選，藍白卻在選舉登記前夕迅速修正法律，時間點與高虹安案高度吻合，完全是在為其掃除參選障礙。李坤城強調，從國民黨試圖推動減輕連署行賄罪責的「周典論條款」，到今天強行通過的「高虹安條款」以及企圖縮短羈押期限的「柯文哲條款」，藍白種種作為，完全證明在野黨就是把立法權變成為個案處理法律後果的工具；他說，法律制度雖可修正討論，但絕不能淪為服務特定人士的個案工具，請藍白別再將寶貴的會議時間浪費在替自家人解套，儘速完成總預算審查，履行立法委員最基本的法定職責。