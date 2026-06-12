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▲周六晚間西南風逐漸增強、帶來水氣，西半部降雨增加。（圖／中央氣象署提供）

▲下周三後水氣減少，加上太平洋高壓西伸，氣溫明顯回溫，回到夏季為主的天氣型態。（圖／中央氣象署提供）

明（13）日白天為鋒面來襲前的降雨空檔，不過午後仍要留意雷陣雨；周日至下周一是鋒面雨勢最明顯的時刻，中南部要留意短延時豪雨發生，東半部主要是午後雷陣雨，下周三後迎接好天氣回歸，端午連假回到高溫炙熱的天氣。中央氣象署預報員賴欣國指出，今晚鋒面開始逐漸北移至台灣北部海面，周六為降雨空檔，周日降雨增加，下周一距離台灣最近，加上西南風影響，周日、下周一西半部留意大雨、短延時豪雨，東半部也有午後雷陣雨。下周二水氣減少，下周三開始天氣回到穩定夏季型態。明（13）日白天為降雨空檔，各地大多為多雲，午後中部以北、東部、各地山區有機會出現午後雷陣雨；晚間西南風逐漸增強、帶來水氣，西半部降雨增加。周日、下周一鋒面北移至台灣北部海面，距離台灣較近，加上西南風帶來水氣，西半部降雨明顯，尤其是中南部地區，有局部大雨或短延時豪雨機會，東半部則以午後雷陣雨為主。下周二仍受西南風影響，不過水氣逐日減少、氣溫逐日上升，降雨情況較趨緩；下周三降雨進一步減少，嘉義以南一整天仍有不定時降雨，其他地區以午後降雨為主。下周五端午連假開始，太平洋高壓增強，整體降雨趨緩，各地多雲到晴的天氣型態為主，山區要防午後雷陣雨。一周溫度趨勢，周六西半部高溫在30度至31度；周日至下周一受到降雨影響，整體氣溫下降，西半部高溫28度至29度，台東地區可能出現焚風現象；下周三後水氣減少，加上太平洋高壓西伸，氣溫明顯回溫，回到夏季為主的天氣型態。