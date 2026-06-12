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重電大廠華城今（12）日召開股東會，總經理許逸德會後表示，AI資料中心帶動電力設備需求快速升溫，華城AIDC相關訂單從140億元至目前已突破200億元，且公司已開始接洽2029年訂單。他指出，今年下半年營運可望優於上半年，營收與接單量同步成長。許逸德表示，去年AIDC營收占比約5%，今年預估將提升至15%以上，出貨金額約45億至50億元。除既有美國市場需求外，華城也持續爭取台灣、日本的AIDC建置案，最快下半年可望有進展。許逸德指出，全球變壓器市場仍處供不應求，客戶現在最重視的已不是價格，而是交期。華城目前交期約2年半至3年，若客戶提供趕工獎金可再縮短；台電訂單則可壓在2年內，相較歐洲大廠交期可能超過4年，華城在交期與品質上具備競爭優勢。因應AI資料中心、台電強韌電網與海外電力基建需求，華城持續擴產。許逸德表示，台中廠預計投入約25億元擴建，明年第2季底完工、第3季投產，未來超高壓變壓器產能將倍增。觀音3B廠今年已啟用，主攻中型變壓器，預估今年貢獻營收逾10億元，明年超過30億元，後年有機會突破40億元。華城股東會也通過去年盈餘分配案，每股配發現金股利11元、股票股利1元，合計12元。公司表示，AI需求、台電強韌電網、綠能與海外電力基建，將是未來5至10年主要成長動能。