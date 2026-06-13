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▲板橋凱撒飯店的家宴中餐廳重現北宋市井飲食，圖為汴梁羊肉燴麵。（圖／板橋凱撒大飯店提供）

多種辛香料一同熬製 麵食、肉類大菜皆精彩

▲「武大郎燒餅」的靈感源自《水滸傳》街頭炊餅文化。（圖／板橋凱撒提供）

雲朗集團「台東機關車庫」也有新菜 2人吃烤鴨只要1080元

▲雲朗集團「台東機關車庫」也有新菜，2人吃烤鴨只要1080元。（圖／雲朗集團提供）

板橋凱撒大飯店宣告，飯店內的家宴中餐廳將於7月1日至8月31日推出期間限定「汴京市井煙火美食節」，以北宋汴京繁華市景為靈感，重現《清明上河圖》中的人間煙火氣息，菜色有「汴京金絲腐竹」、「虹橋辣牛肉」、「汴梁羊肉燴麵」等，每道160元起。汴京即是現今中國的開封，自北宋時期起便是繁盛的美食之都。板橋凱撒本次「汴京市井煙火美食節」由陝西籍馮永田主廚親自操刀，他提到，有別於以往他家飯店喜歡推宮廷宴席，此次展現北宋當時市井飲食文化，以日常食材結合北方講究麵香、醬香與燉煮風味的料理手法，推出13道極具代表性菜餚，包含「汴京金絲腐竹」、「虹橋辣牛肉」、「汴梁羊肉燴麵」、「武大郎燒餅」、「市井麻醬涼麵」等。其中「汴梁羊肉燴麵」為河南傳統經典麵食，以羊骨、羊肉及十餘種辛香料長時間熬製而成的湯底，搭配主廚寬厚勁道手工扯麵與慢燉7小時口感酥爛的羊腩肉，湯鮮味美。也有「虹橋辣牛肉」，取名自《清明上河圖》中重要交通樞紐「虹橋」，代表著當時商販雲集、人聲鼎沸的生活面貌。將牛腱肉搭配十三種香料燉煮，再以特製辣椒醬與蒜苗拌香，展現香麻辛辣的層次風味。至於「武大郎燒餅」，靈感源自《水滸傳》街頭炊餅文化，書中的武大郎靠著沿街叫賣炊餅維生，根據考究當時的炊餅類似現今蒸餅或饅頭，考量台灣人習慣以酥脆燒餅闡述，層次酥香，內餡以十餘種香料滷製台灣黑豬五花肉，鹹香中帶有微辣尾韻，各道菜色將於7月1日推出，即日起接受訂位預約。推新菜色的還有雲朗集團旗下的台東機關車庫，全新菜單有每人780元+10%的超值點到飽服務，更針對暑期家庭聚餐、朋友同樂，推出2人、4人及6人的精緻烤鴨饗宴套餐。其中「招牌鴨饗雙人餐」只需1080元+10%，就能品嚐烤鴨三吃，並搭配精選小菜、主廚時蔬、兩款港點與特色飲品。4人則為1980元+10%、6人是2980元+10%，更霸氣加碼任選港式燒臘或煲仔菜。活動期間，各套餐皆能以199元+10%的飽足價，輕鬆加購廣東炒飯或廣州炒麵。