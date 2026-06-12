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台新新光金控今（12）日召開股東會，期間有股東提議成立中職第7隊，隊名為「台新新光獅」，董事長吳東亮表示，內部確實有在討論檢討這件事，但要一步一步來。新聞一出成為討論話題，統一7-ELEVEn獅總教練林岳平不僅樂觀其成，更直言中職有8隊的空間，對選手發展、台灣棒球實力提升都有幫助；不過對於「新光獅」的隊名，餅總能理解獅子對台新新光金的重要性，但也指出統一獅在職棒37年來從未易主，意義也很巨大，「隊名部分交給企業去思考。」獅隊總教練林岳平直言，以現在的環境，8隊沒有問題，「這一定會瓜分到球迷，但可以增加的是賽事的話題、組合、場次。台灣其實還有很多地區是可以有職棒的，我們沒有2聯盟，就8隊呀。」餅總說，球隊增加對球團經營層面會是極大壓力，「但站在我們是在這個環境裡面，當然是越多球隊、越多比賽、越多球迷可以看到更多選手，當然是我們一線的教練越想要看到的。」餅總直言，現在中職體制很健全，「像味全、台鋼有特殊選秀、洋將優惠，他們成功了，第7隊遵循這樣制度，相信3年也會成功。」餅總認為，奪冠與否不是重點，「至少3年後，新球隊的戰力是可以跟各隊較勁的。這對台灣人才來說，是極大的方向，越多選手打棒球、越多球隊、越多財團投入，才會出現更多的球星啊。」餅總直言，增隊不僅促進選手發展空間，對台灣棒球時力提升也會有幫助。」在台新新光金股東會上，有股東建議隊名用「新光獅」，以紀念新光集團創辦人吳火獅，不過中職已經有一獅，就是餅總效力的統一獅。餅總直言，「可能需要調整，我認為統一獅已經37年，是（中職）唯一沒有易主的球隊。」職棒走了37年，「統一集團」與「獅子」的結合已是球隊品牌，餅總認為新球隊的吉祥物若也用獅子，會有一點衝突性，「這交給行政層面認定，我認為獅子對他們（台新新光金）企業有巨大意義，但在棒球中，統一獅意義也很巨大。」餅總說，若台新新光金真的成立第7隊，隊名的部分就交給企業去思考。