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▲國泰金今（12）日股東會，通過普通股每股配發3.5元現金股利。（圖／國泰金提供）

國泰金控今（12）日召開股東會，通過普通股每股配發3.5元現金股利，董事長蔡宏圖也談到今（2026）年展望，即便全球經濟面臨複雜情況，包括戰爭延續、能源價格上漲導致全球通膨數字走升，有些國家已調升利率，導致資本市場出現不小震盪，所幸AI及相關科技發展突飛猛進，相關具體應用也陸續出現，科技股也帶動台股表現亮眼，已經很多年沒看見這樣的榮景，國泰金也非常重視股市發展，將會持續關注。國泰金2025年稅後純益達1079.9億元、每股稅後盈餘（EPS）7.08元，創下歷史第三高。今年5月稅後淨利140億元，累計稅後淨利達599.3億元；加計FVOCI股票處分損益，單月調整後獲利逾450億元，累計調整後獲利逾1,250億元，已超越去年全年獲利表現。至於主要子公司獲利動能強健，5月獲利皆創同期新高，其中國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信累計稅後淨利亦創歷年同期新高，國泰金控及國泰人壽累計調整後獲利創同期新高。國泰金董事長蔡宏圖今日在股東會上也提到，今年以來全球經濟又看到一個非常複雜的情況，除了俄烏戰爭持續多年，今年又爆發美伊戰爭，而且直到現在還沒結束，導致國際石油與能源價格上漲，使得美國及亞洲等其他國家通膨數字走升，有些國家已經調整利率，導致資本市場出現不小的震盪。不過，他表示，今年AI及相關科技發展突飛猛進，相關具體應用也陸續出現，科技股帶動台股表現亮眼，已很多年沒看見這樣榮景，國泰金也非常重視股市發展，將持續關注。國泰金總經理李長庚也指出，去年各子公司的核心業務動能強勁，包括銀行、產險和證券的稅後盈餘都創歷史新高，同時，自2016年啟動數位轉型以來，集團全面導入AI、積極數位轉型，不僅優化國泰世華「智慧阿發」的互動體驗，更在證券端建構了「小數點生態圈」，透過定期定額降低投資門檻，將數位服務深植於客戶的生活。不僅如此，醫療科技快速進步，醫療處置由傳統住院模式，轉向微創治療以及居家照護等新型態的醫療服務，衛福部催生在宅急症照護保單問世，金管會也邀壽險協商在宅急症照護等新保單，目前只有納入肺炎、尿路感染、軟組織感染等三類等疾病。李長庚在股東會後受訪也預告，國泰人壽已經設計好保單，今年會推出創新在家照護保單。國壽總經理林昭庭則透露，原則上會是用1年期的保單，先累積經驗，先滿足客戶的需求，並會用試辦的方式，至於內容就看衛福部在宅醫療急症試辦的計畫。展望下半年，國泰金表示，經營團隊將秉持穩健策略，持續利用數位與AI效率化營運，不僅要對抗通膨與利率變數，更要創造更具永續韌性的獲利模式，以穩健績效回饋股東的長期支持。