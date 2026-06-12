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邦交超過半世紀！史瓦帝尼是台灣在非洲最穩固、最重要的外交夥伴

▲台灣農耕團進駐史瓦帝尼，在當地進行新興果樹產銷輔導計畫。（圖／擷取自財團法人國際合作發展基金會）

台灣農耕團進駐 改善當地糧食問題

▲總統賴清德親自拍影片介紹來自史瓦帝尼的紅心芭樂，這是台灣農技團赴當地協助農民種植出來的農產品。（圖／總統府提供）

協助在地醫院數位轉型 提供王室健檢服務

無懼中國施壓 史國長期與台並肩而行

▲總統賴清德今年5月出訪非洲邦交史瓦帝尼，返國時，史國副總理札杜莉親自陪同搭機返台。（圖／總統府提供）

總統賴清德上個月才在非洲友邦史瓦帝尼副總理札杜莉陪同下，成功出訪史國。沒想到近日卻有美國經濟學者參與內閣研討會時建議史國與中國建交，導致總理戴羅素（Russell Dlamini）有意改變外交政策。消息一出，引發台史兩國政壇關注，我國外交部也火速發聲明強調，這是學者個人意見。台史交情深厚，建交逾半世紀，因此《NOWNEWS今日新聞》特別整理兩國關係，帶讀者了解這段超過50年邦誼的發展歷程。史瓦帝尼是台灣目前在非洲的唯一邦交國，兩國從1968年開始建交，至今已58年。雙方在醫療衛生、農業技術、教育人才培育、職業訓練及經濟發展等領域持續深化合作關係，是台灣在非洲最穩固、重要的外交夥伴。不過，2018年中國開始透過「中非合作論壇」、「一帶一路」等手段，針對史瓦帝尼進行政經施壓與利誘，企圖分化台史兩國關係。但因地緣政治、實質的農業與公衛合作，史國依舊不為所動，堅定與台灣維持邦交關係。史瓦帝尼因為氣候因素，導致有乾旱、雨量不穩的狀況，因此台灣提供灌溉技術、協助種植高產作物以及農業訓練等，將台灣的農業經驗複製到史瓦帝尼。盼透過水稻改良、蔬菜栽培技術、精緻農業等項目，協助史國自給自足、農業加工產業發展、增加地方就業機會。台灣農耕團最早在1969年就進駐史瓦帝尼，透過國合會輔導史國農民栽培香蕉、番石榴、紅龍果、木瓜、草莓及百香果等市場導向作物。另外，也藉由「台灣－非洲蔬菜倡議」計畫協助史國推廣校園與家庭菜園，改善糧食多樣性，促進當地民眾健康飲食習慣與蔬菜消費文化。今年賴總統赴史瓦帝尼時，也特別介紹台灣農技團在史國栽種的紅心芭樂，強調品質好、甜度高，象徵台史的情誼穩定又深厚。除了農業上的幫助，台灣在2007年9月和史國簽署醫療合作備忘錄後，在2009年就派駐醫療團常駐史國。服務涵蓋專科醫師、護理師、藥師、行政人員，提供短期的醫療服務外，也有偏遠地區的義診、教育訓練與技術轉移。國王也曾在訪台期間進行健檢，史國王母過去也曾多次來台接受高階的健檢，並在2015年成功接受膝關節手術。另外，在北醫大的幫忙下，TAIP-X智慧醫療平台導入史瓦帝尼後，當地醫院順利數位轉型，不再用紙本病歷作業。而台灣的醫學院校設有外國學生專班，藉此培育史國本地醫師，目前當地註冊醫師有七成都是台灣專班畢業的。台史兩國因雙方真誠互動，感情越來越深厚，但近年中國不斷以經濟利誘、簽證限制等手段來施壓史瓦帝尼。日前，因為邀請賴總統出席國王恩史瓦帝三世登基40週年暨生日慶典，中國隨即宣布對非洲實施零關稅，並將史國單獨排除在外，企圖挑撥台史關係。面對中國的打壓，史國不以為然，但在得知賴總統專機航行許可被取消，不得不暫緩出訪計畫。史國立即派副總理訪台，並在回國時，秘密讓賴總統登機，成功助台突圍中國封鎖、順利出訪。而錯過的慶典、煙火，史國在賴總統到訪期間，全部流程重走一遍，還大手筆重新施放煙火，打破史國慶典不輕易重複的慣例。當賴總統結束訪問行程要返台時，史國再度派出專機，副總理也親自陪同搭機返台，讓總統感動不已，直言「札杜莉是航空版的『溫馨接送情』的最佳女主角」，展現兩國深厚、堅定不移的情誼。如今卻傳出學者建議史國與中國建交，引發在地友台議員不滿。而我國外交部也火速發聲明表示，這是學者個人的意見，外交部長林佳龍更透露，史國總理也將在年底來台參加大型論壇，與中國建交的謠言不攻自破。