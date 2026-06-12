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▲小S（右）難得訪問女兒（中），坦言心情有點「綁手綁腳」，既想犀利又怕尺度拿捏不好。（圖／東森綜合台提供）

由金鐘主持人小S（徐熙娣）、派翠克主持的《小姐不熙娣》，正式迎來第 1000 集，特別邀請小S的大女兒 Elly（許曦文）擔任嘉賓。節目中，Elly 除了爆料媽媽私下超愛看動漫、總是穿著睡衣，更忍不住抱怨：「最欠揍的是，她偏要硬把平板架在衛生紙盒上，害我需要衛生紙時拿不到。」請對方幫忙抽一張衛生紙，還會回：「妳打擾到我看劇了。」對此小S則急忙反駁說：「Elly 妳講話太誇張了！」《小姐不熙娣》找來Elly擔任嘉賓，母女倆首度在節目中合體。對此小S顯得格外謹慎，坦言心情有點「綁手綁腳」，既想犀利又怕尺度拿捏不好；小S現場逼問Elly有什麼禁忌話題？她機智回嗆：「我講出來的話，妳就會故意問啊。」讓小S急喊：「我是妳媽，當然會保護妳！」Elly直言自己常看網路流傳的《康熙》片段，深知媽媽主持風格犀利，讓小S大嘆：「訪問女兒的壓力，竟然比訪問演員還大！」而Elly在節目中也爆料媽媽私下超愛看動漫、總是穿著睡衣，這讓派翠克聽完秒回：「太宅了吧！」此外，Elly更忍不住抱怨媽媽最欠揍的時刻，透露家裡客廳明明只有兩盒衛生紙，她偏要硬把平板架在衛生紙盒上，Elly表示：「害我需要衛生紙時拿不到，問她能不能幫忙拿一張，她還會回：『妳打擾到我看劇了。』」這番真性情爆料，讓一旁的小S聽得崩潰大喊：「Elly 妳講話太誇張了，我根本沒有這樣！」母女互動笑翻全場。《小姐不熙娣》第 1000 集特別企劃，將於 7 月份重磅登場，並在東森綜合 32 頻道播出。