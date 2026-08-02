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▲周玲妏參選棒協理事，政見聚焦偏鄉補助、運動安全、社區棒球、女棒及身障平權。（圖／高雄市政府提供）

中華民國棒球協會今（2）日舉行第14屆理監事改選，原先外界焦點集中在棒協副理事長林華韋與前經濟部長郭智輝，但選前局勢出現變化，中國信託育樂公司副總周玲妏異軍突起，被視為可能接棒辜仲諒的人選。她並非傳統棒球選手出身，為何能在改選前夕成為最大黑馬，也成為本屆選舉焦點。現年58歲的周玲妏，過去長期投入高雄地方政治，曾任高雄市議員，之後也擔任高雄市觀光局長及高雄市工商發展投資策進會總幹事，累積議會問政、地方行政、政策推動及跨部門協調經驗。高雄市議會資料也留有她多次參與市政總質詢的紀錄。周玲妏早年還曾擔任國會助理，並有廣告、公關及媒體相關工作經驗。這些經歷讓她具備政策溝通、資源整合與公共關係能力，也成為她與純棒球專業背景候選人最大的不同。周玲妏於2024年獲中國信託育樂延攬，目前擔任公司副總。中國信託長期經營職業棒球，旗下中信兄弟也是中職重要球團，使她從地方政治與公共行政領域，進一步進入職業運動產業。本次改選中，她登記參選棒協理事，提出落實基層及偏鄉補助、強化運動安全，並推廣社區棒球、女子棒球、身障平權與國際少棒交流等政見。相較傳統以國家隊、競技成績為核心的棒球政策，她的主張涵蓋更多基層與多元參與議題。棒協理事長並非由全體會員直接投票產生，而是先選出31名理事，再由理事互選9名常務理事，最後由9名常務理事互選理事長。在這種多階段選制下，候選人是否能獲得足夠理事支持，比個人知名度更為重要。選前多家媒體報導，中信體系在本次改選中具備相當影響力，周玲妏因此被視為可能獲得企業系統支持的人選。