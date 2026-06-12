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▲屏東科學園區半導體供應鏈專區未來預估創造5,400個就業機會及360億元年產值，帶動地方產業升級與經濟發展。（圖／屏東南科園區提供）

屏東科學園區半導體供應鏈專區今（12）日舉行聯合動土典禮，由總統賴清德親自出席主持，並與總統府秘書長潘孟安、國科會主委吳誠文、屏東縣長周春米、南科管理局局長鄭秀絨，以及產官學研各界代表共同見證歷史性時刻。隨著台積電供應鏈廠商帆宣系統、華懋科技、捨得企業、安葆國際、兆聯實業、和淞科技及矽科宏晟等7家企業正式動土進駐，象徵屏東正式躍升為臺灣半導體產業版圖的重要據點。總統賴清德表示，政府正積極推動國家均衡發展，以嘉義、臺南、高雄及屏東串聯形成完整半導體科技廊帶。其中，屏東科學園區是全國首座以廠務設施為核心規劃的半導體供應鏈專區，未來政府將持續穩定提供水、電、土地及人才等關鍵資源，建構完善且永續的產業生態系，讓臺灣在全球AI與高科技產業競爭中持續保持領先優勢。國科會主委吳誠文指出，目前已有8家半導體相關企業進駐專區，未來將結合周邊汽車產業園區及擴區計畫，帶動大屏東產業升級與區域發展。同時，國科會也將持續推動太空科技、智慧機器人、軍工無人機及大健康產業，打造大南方科技產業聚落，讓屏東成為新興科技發展的重要基地。台積電董事長魏哲家表示，台積電今日在全球半導體產業的成就，仰賴供應鏈夥伴長期攜手合作及政府的大力支持。此次供應鏈專區落腳屏東，不僅有助企業擴大布局，也將進一步強化臺灣半導體供應鏈韌性，提升國際競爭力。南科管理局表示，屏東為「大南方新矽谷推動方案」最南端的重要節點，未來將透過半導體供應鏈專區建構從設計、模組化製造、檢測驗證、智慧倉儲到全球物流的一站式服務體系，並結合台積電人才培訓中心培育在地技術人才。預估屏東科學園區全面發展後，可創造約5,400個就業機會及360億元年產值，為地方經濟發展注入強勁動能。