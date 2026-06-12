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▲韓國隊在面對身材高大的捷克隊時，不僅在下半場展現出驚人的體能優勢，在肌肉碰撞與身體對抗上也絲毫不落下風。（圖／美聯社／達志影像）

屆次(年份) 主辦國 日本成績 韓國成績 第22屆(2022) 卡達 16強 16強 第21屆(2018) 俄羅斯 16強 小組賽 第20屆(2014) 巴西 小組賽 小組賽 第19屆(2010) 南非 16強 16強 第18屆(2006) 德國 小組賽 小組賽 第17屆(2002) 日本、韓國 16強 殿軍(第4名)

2026年世界盃小組賽爆出激勵亞洲球迷的戰果，韓國隊以2：1逆轉擊敗捷克隊，收下隊史在世界盃的第8場勝利。令人震驚的是，這8勝當中高達7次是踩著歐洲球隊拿下。韓國與同樣在國際賽表現亮眼的日本，攜手打破了「黃種人身體素質不如人」的迷思，同時也讓遲遲無法在足壇取得突破的台灣與中國球迷感嘆萬分，直呼：「別再拿人種當藉口了！」今日，韓國隊在面對身材高大的捷克隊時，不僅在下半場展現出驚人的體能優勢，在肌肉碰撞與身體對抗上也絲毫不落下風。隨著運動科學進步與舉國對體育的重視，韓國球員的身體素質早已達到世界頂尖水平，徹底粉碎了過往東亞球員在對抗上必定吃虧的刻板印象。韓國足球一直以來以強硬著稱，不僅是淘汰賽常客，2002年更是一路殺進到四強賽，16強賽對上義大利靠著安貞桓延長賽中頭球為韓國隊攻入制勝一球晉級，8又在PK大戰中擊敗西班牙，最終以第四名坐收。不僅韓國表現優異，鄰近的日本隊近年來也在世界盃屢創佳績，不僅多次殺入淘汰賽階段，更曾在比賽中擊敗過歐洲傳統強權。日韓兩國的成功，完美映襯出東亞球員在「身體硬體」上絕對不是問題，只要擁有科學化的訓練、完善的足球發展計畫與青訓系統，同樣能在國際最高舞台上與歐美強權一較高下。韓國隊的勝利在中國知名體育論壇虎撲上引發熱烈迴響。許多中國球迷對此感到既羨慕又無奈，紛紛留言點破中國足球的發展困境，直言：「亞洲鄰居都贏球了，什麼時候能看中國踢世足？」「別再說人種不行了，韓國隊身體真的不輸捷克」、「人種論警告，黃種人不適合足球警告」。有人一針見血地指出，選拔運動員不是在14億人裡隨機挑選，而是需要深厚的足球土壤，直指中國足球人才培養毫無計畫。更有球迷無奈感嘆，「日本奪得世界盃冠軍的機率，恐怕都比中國隊踢進會內賽還要大」，言語中充滿悲觀情緒。不僅中國球迷備感挫折，台灣指標性論壇PTT上的球迷也對國內足球環境感到無奈。本屆世界盃已經擴編至48支參賽隊伍，但台灣依然被拒於會內賽門外。台灣球迷苦笑表示，國內每次換了主事者就喊一次「足球元年」，但實際上卻缺乏像日本「2050計畫」那樣的百年大計。有網友指出台灣的體育資源高度集中於棒球與籃球，足球不僅缺乏專用場地，基層參與人數也嚴重不足。相較於日韓深耕足球文化，台灣足球在國際舞台上的邊緣化，顯然是整體環境與發展策略的結果。韓國與日本在世界盃舞台上的奮戰與勝利，不僅為亞洲足球爭光，更殘酷地向台灣與中國的體育界證明：在現代足球的世界裡，將失敗歸咎於「亞洲人身體素質不佳」，已經是完全站不住腳的過時藉口。真正拉開實力差距的，是健全的聯賽體系、深耕基層的決心以及對足球運動的長期投資。