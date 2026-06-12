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台新新光金控今（12）日召開股東會，期間有股東提議成立中職第7隊，隊名為「台新新光獅」。董事長吳東亮表示，內部確實有在討論檢討這件事，但要一步一步來。消息一出，立刻在棒球圈引發熱烈討論，正反意見皆有，有球迷樂觀其成，也有人認為台新新光金只是在蹭職棒話題。不過，從台新新光金近年投入運動贊助的積極度來看，他們並非沒有實力投入中職。第7隊的議題一出，相信未來會持續延燒，吳東亮今日的回應究竟是試試水溫，還是一場空談，非常值得關注。台新新光金控今日召開合併後首次股東會，有股東在會議上發言，指出中信金、富邦金旗下都有中職球隊，建議台新新光金也能成立職棒隊，直言有助於行銷、創造話題性，且效益會比想像中的好。董事長吳東亮回應，「我們都有在討論檢討這件事，只是要一步一步來。」後續受訪時，吳東亮表示，內部有針對此事在討論，但需要一點時間，以及中長期的規劃、成本計算。吳東亮的回應瞬間成為棒球圈熱門議題，有球迷期待第7隊到來，也有人認為台新新光金是在蹭棒球、中職。回顧台新新光金過去與中職的淵源，可以追溯至2005年誠泰Cobras母公司誠泰銀行併入新光金控，但因價碼問題，球隊並未加入新光集團的行列，隨後球隊在2007年季末轉賣給賽亞科技，新光也因此與擁有中職球隊的機會擦身而過。不過新光金並未因此離開職棒圈，2019年Lamigo桃猿「動紫趴」主題日，由新光人壽、新光銀行冠名合作成為「新光動紫趴」；2020年日本樂天集團接手Lamigo後，與新光仍維持獨家贊助的關係直到2023年球季末。在雙方密切合作期間，桃園球場內甚至還設有新光銀行ATM。結束與樂天的合作後，台新新光金近年將重心轉往天母改與味全龍合作，今年更偕旗下銀行、人壽、證券共同贊助龍隊，並首次攜手球團以啦啦隊「Dragon Beauties 新光人壽小龍女」為形象主軸，舉辦主題周活動。除了棒球，台新新光金控也積極支持女子運動選手，接連贊助女子高球好手，亦冠名贊助女子路跑；同時舉辦街舞大賽、電競親子營等新興運動賽事。籃球方面，新光長期贊助HBL高中籃球聯賽，台新更在2023年成立臺北戰神職籃隊，因此對於職業運動的商業運作並不陌生。成立中職球隊確實是一項高成本的投資，但以台新新光金過去與運動圈的淵源，絕非是一張白紙，仍具備一定的實力投入職棒。第7隊的議題一出，相信未來會持續延燒，吳東亮今日的回應究竟是試試水溫，還是一場空談，非常值得關注。