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2026年美加墨世界盃明日美國開幕儀式登場，地主美國隊也即將迎來與南美強權巴拉圭的正面交手，不少人好奇美國隊足球實力強嗎？實際上，美國過去在足球運動發展甚早，但期間一度沉寂，被戲稱是世界盃荒漠，但靠著近年青訓系統崛起、向歐洲列強靠攏取經，甚至砸重金舉辦美國職業足球大聯盟（MLS），成為美洲最強聯盟之一，連阿根廷「球王」梅西（Lionel Messi）都來此踢球，美國足球實力早已不可同日而語，目前普遍被認為是世界二流頂尖、具備衝擊一流強隊實力的勁旅。實際上，美國足球運動發展甚早，歷史上12殺進世界盃，早就是世界盃常客，還曾在1930年首屆世界盃獲得隊史最佳季軍，但隨著中間一度沉寂多年，近代最穩定成績是2010、2014、2022年16強，並於2002年曾挺進過8強。現在的美國隊擺脫過去「足球荒漠」、依靠身體素質踢球的刻板印象。隊中核心如普里希赫（Christian Pulisic）、麥肯尼（Weston McKennie）等球星，皆在歐洲頂級豪門如AC米蘭、尤文圖斯站穩腳步，陣容技術含量與旅歐球員比例，本屆都達到歷史新高。在區域賽事中，美國與墨西哥並列為中北美洲及加勒比海地區（Concacaf）的傳統兩大龍頭，與南美強權巴拉圭、阿根廷等隊也有一戰本錢。美國足球的崛起並非一蹴可幾，而是經歷多年沉寂後，透過政策推動、商業聯賽建立、青訓改革3大關鍵節點，才逐漸走向現代化，最關鍵轉折點在於國際足總將1994年世界盃主辦權交給美國，條件之一就是美國必須建立一個可持續發展的頂級職業聯賽。美國職業足球大聯盟（MLS）因而在1996年開踢，早期雖然經營艱難，但隨著專用足球場的興建與商業化成功，為本土球員提供穩定的職業舞台。再者是青訓培養體系，近年來，因為足球對抗性較美式足球低且危險性小，成為美國中產階級最受歡迎的運動之一，此外，美國女足發展成功奪下4次世界盃冠軍，成為國際足壇霸主，也帶動國內、甚至男子足球發展。近10多年來，MLS球隊放棄美國傳統四大運動的「選秀制度」，採用歐洲職業俱樂部青訓學院（Academy）模式，免除青年球員的受訓費用，並主動挖掘拉美裔等移民社群的足球天賦，也將不少天賦極佳、或是具有歐洲血統的混血球員，放在歐洲青訓體系訓練，雙管齊下的全球策略，也讓美國近幾年足球整體實力飛躍性提升、更與歐洲列強接軌。