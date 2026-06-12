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華爾街今年最重磅 SpaceX將上市

SpaceX在上市後有何關鍵時間點？

美國股市今(12日)將迎來歷史時刻，華爾街史上最大規模的IPO案，馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索公司（SpaceX）股票在那斯達克掛牌上市，美國股市指數期貨週五全面走高。根據路透報導，SpaceX 預計於今日稍晚在那斯達克（Nasdaq）交易所正式掛牌交易。市場預期，該公司上市後可能直接躍升為美國市值第七大的上市公司，潛在估值高達 1.75 兆美元。投資機構SimCorp投資決策研究董事總經理布朗（Melissa Brown）表示，「我認為，初期市場將出現高度亢奮情緒，因為投資人非常看好 SpaceX 的未來，同時也預期其將被納入部分指數。不過，初始反應若過度強烈，之後可能出現明顯回檔」，她認為，整體而言，鑑於該公司的企業特質，股價波動性恐怕會非常高。市場預估，實際可供交易的 SpaceX流通股比例僅約 3% 至 4%。這個同時將星鏈（Starlink）與 AI 新創 xAI 納入旗下的龐大集團，已打破了不少華爾街的傳統慣例。包含那斯達克與富時羅素（FTSE Russell）在內的指數彙編公司，都為了將其納入成分股而調整了准入標準；同時，該公司將發行價定在 135 美元，充分展現了馬斯克對這場 IPO 的主導權。在SpaceX上市的這一天美股盤前，其他太空概念股在 SpaceX 登場前夕已紛紛暴漲，並在盤前交易中持續走高，Rocket Lab上漲 5%、Planet Labs上漲 1.7%；持有 SpaceX 股權的基金同樣表現亮眼，Fundrise Innovation Fund上漲 6.3%，Destiny Tech100勁揚4.8%。截止至美東時間上午7時14分，道瓊指數期貨上漲299點，漲幅0.59%；標普500指數期貨上漲35.25點，漲幅0.48%；那斯達克100指數期貨上漲129.5點，漲幅0.44%。SpaceX在12日掛牌上市，預計會有一段Price Discovery的過程，SpaceX 的股票預計將在當天稍晚才會開始交易，這也是首次公開募股（IPO）的正常流程。這取決於幕後推動這場 IPO 順利運作的各大銀行與承銷公司所排定的時程。一般預料，在美國時間12日接近中午交易時段會出現真正的交易量，這段受到股票市場需求量的影響，這段「價格發現」（price discovery）的過程，最終可能會導致初始交易價格與 SpaceX 原本設定的 $135 美元目標價有所出入。SpaceX 預計將以交易代碼「SPCX」，在納斯達克（Nasdaq）以及納斯達克德州交易所（Nasdaq Texas）掛牌上市。在 SpaceX 股票啟動交易後，將於美東時間下午 4:00 與大盤一同收盤。另一方面，SpaceX預計將會在7月7日被那斯達克100正式納入，預期帶來的被動買盤。至於股民關心的早期股東何時能賣股？在第一次的Q2財報公布後兩天，早期股東約有20%的比例可解禁，上市後第 70 天、90天、105天、120天、135天將依序解禁，最後在180天後大多數解禁，而馬斯克本人禁售期則為一年。