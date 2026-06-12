女神王淨美貌與演技實力兼具，戲齡才9年，已經交出國片《瀑布》、《月老》等代表作，更憑《返校》拿下北影影后，也是金鐘、金馬獎入圍常客，喜歡分享生活點滴的她，今（12）日在IG上傳一系列參觀士林天文館的照片，王淨穿露肩上衣、熱褲，雖然有戴口罩偽裝，依舊藏不住空靈美貌，發布1小時吸引破萬人按讚。

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野生王淨戴口罩露肩又露腿　天文館內拍照打卡

王淨近日偷閒到臺北市立天文科學教育館閒逛，曝光的照片中，她一頭中長髮垂落，戴著口罩，穿白色斜肩上衣，露出左肩胛骨的蒙古語紋身，下半身著熱褲，放送鉛筆腿，愜意地在各樓層的展場遊覽，以及拍照留影，配文寫下：「喜歡沒事就來天文館發呆充電耶！」

貼文發布後，網友湧至留言區表示：「這我去過」、「我也愛天文館」、「好想在現場巧遇...」男友曹佑寧也現身按讚。

▲王淨抽空到臺北市立天文科學教育館參觀，在各樓層留下美麗倩影。（圖／翻攝自王淨IG@_ginglebellaaa）
▲王淨抽空到臺北市立天文科學教育館參觀，在各樓層留下美麗倩影。（圖／翻攝自王淨IG@_ginglebellaaa）
疑似刻意減少曝光率　王淨：多留時間學新東西

王淨在2024年因為接連出演影集《正港分局》、電影《鬼才之道》等影視作品和廣告，加上串流平台密集播放，讓她的曝光率飆高，遭部分網友質疑「有在挑劇本嗎」、「怎麼又是她」，認為看膩王淨，而女神還真的相隔1年多才推出國片《功夫》，對此，王淨受訪時回應：「也不會想說刻意減少曝光，只是想多留時間學些新的東西。」

幾個月前為了宣傳新片北中南跑透透，王淨雖然所到之處都受到熱烈歡迎，卻不免又被問到有網友抱怨「怎麼又是她？怎麼都是王淨？」她前陣子在節目《驚奇玩起來 AmazingTalker Show》無奈地表示，作品推出的檔期不是她能決定，還曾經一度不開心到為此關掉Threads。

▲王淨下半年將有新劇集《沉默的審判》跟觀眾見面。（圖／翻攝自Gingle 王淨臉書）
▲王淨下半年將有新劇集《沉默的審判》跟觀眾見面。（圖／翻攝自Gingle 王淨臉書）
資料來源：王淨 Gingle IG

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楊穎軒編輯記者

畢業於中國文化大學法律系，從事文字、媒體、新聞工作9年，目前在《NOWNEWS今日新聞》擔任娛樂中心資深編輯，一心想用筆桿做有影響力的事，最愛電影、音樂、閱讀和寫作，希望能為喜歡娛樂新聞的讀者服務。